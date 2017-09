Allaitement maternel : Un rempart contre les maladies

L’Algérie célèbre, à l’instar de la communauté internationale, la semaine mondiale de l’allaitement maternel, une pratique en voie d’extinction carrément, chez nous. Pourtant, il est prouvé par la médecine que le meilleur rempart contre les maladies passe aussi par le sein de la mère.

En effet, l'allaitement maternel permet de protéger les bébés de la malnutrition ainsi que de plusieurs maladies redoutables telles que la diarrhée et la pneumonie. C'est le moyen idéal pour apporter aux nourrissons tous les nutriments dont ils ont besoin pour grandir et se développer en bonne santé.

Ainsi, les appels pour promouvoir l'allaitement maternel se multiplient. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande vivement aux mamans d'allaiter leurs bébés durant les six premiers mois de leur naissance pour les préserver de maladies parfois dangereuses. Les professionnels de la santé rappellent que les anticorps contenus dans le lait maternel préservent l'enfant de plusieurs maladies infantiles. L'agence onusienne appelle les mères à allaiter leurs nourrissons jusqu'à l'âge de deux ans, tout en ajoutant de façon progressive des aliments en complément du lait maternel, à partir du sixième mois de la naissance.

Le lait maternel est la meilleure source d'alimentation pour les nourrissons, en raison de ses composants et ses avantages qui sont rarement disponibles dans un autre type de lait. L'allaitement maternel renferme plusieurs avantages pour la santé des mères, car il renforce leur système osseux, les préserve des cancers touchant l'appareil reproductif et leur assure l'équilibre socio-psychologique. Selon des statistiques de l'OMS, 40% des nourrissons à travers le monde s'alimentent exclusivement du lait maternel.

Les mères sont appelées à allaiter leurs bébés dès la première demi-heure de leur naissance, du fait de l'importance des premières gouttes de lait maternel pour le bébé. En Algérie, le taux d'allaitement maternel exclusif jusqu'a l'âge de six mois ne représente que 7 %, alors que dans les pays voisins ce taux varie entre 30 et 47 %, selon des spécialistes qui avancent qu’ il existe un net recul de l'allaitement maternel en Algérie, bien que 95% des naissances surviennent en milieu hospitalier, alors que dans les pays scandinaves, le taux d'introduction de l'allaitement maternel a atteint 90 à 95% grâce aux campagnes de sensibilisation à ses bienfaits. Pour promouvoir l'allaitement maternel en Algérie, les spécialistes insistent sur l'importance d'impliquer les services de maternité dans les campagnes de sensibilisation pour réconcilier les mamans avec l’allaitement maternel.

Une étude réalisée en 2016, à Tébessa, a fait ressortir que la prévalence de l’allaitement maternel a été estimée, sur un échantillon de 713 enfants, âgés de 12 à 24 mois, à 80,4%, avec une durée moyenne de 2 à 13 mois, alors que la durée de l’allaitement exclusif se situe entre 2 et 4 mois. Cette durée est essentiellement déterminée par la reprise du travail par la mère chez 44,79% et la supplémentation alimentaire dont le lait artificiel chez 23,79%. Le manque et l’insuffisance du lait est le motif le plus souvent avancé par les femmes pour ne pas allaiter (43,07%). La prévalence de l’allaitement maternel augmente significativement lorsque le revenu moyen des ménages diminue et le niveau d’instruction de la mère augmente. Les enfants non allaités au sein sont significativement plus en surpoids et obèses que ceux allaités au sein. Ces derniers présentent, significativement, moins d’infections et de pathologies nutritionnelles. L’allaitement maternel joue un rôle important dans la détermination de l’état nutritionnel et a un effet protecteur contre le développement de l’obésité et de nombreuses maladies. L’étude qui a porté sur 351 filles et 362 garçons âgés de 3 à 17 mois a démontré que la répartition des corpulences des enfants selon le sexe montre que la maigreur coexiste avec le surpoids et l’obésité. En effet, la prévalence de la maigreur est de 17,25%, celle du surpoids incluant l’obésité est de 18,37%. Bien que non significative, nous constatons que la maigreur est plus fréquente chez les filles, alors que les garçons sont en surcharge pondérale.

Aujourd’hui, malgré les vertus de cet aliment, elles sont de plus en plus nombreuses, les femmes notamment actives, à abandonner l’allaitement maternel au profit du fameux biberon devenu, de nos jours, une alternative imposée par l’émancipation de la femme et la modernisation de la société.

R. S.