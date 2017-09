Une délégation ministérielle auprés des personnes âgées et des orphelins : Réconfort dans les cœurs

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Nourredine Bedoui, s’est rendu vendredi, premier jour de l’Aïd, au centre d'accueil de personnes âgées, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Mme Ghania Eddalia, du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Mokhtar Hazbellaloui, et du wali d'Alger, M. Abdelkader Zoukh.

Lors de cette visite, M. Bedoui a souligné l'important élan de solidarité dont ont fait preuve les acteurs de la société civile pour partager la joie de l'Aid El Adha avec les familles défavorisées. Poursuivant son propos, le ministre a également affirmé que l'assistance apportée par la société civile aux autorités publiques lors de ces occasions témoigne de l'importance des valeurs humaines et de l'esprit de solidarité dans la société algérienne. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Mme Ghania Eddalia, a également salué « le soutien et l'assistance apportés par les Algériens aux centres d'accueil des couches défavorisées, notamment les foyers pour personnes âgées et les centres pour enfance assistée».

Il faut dire qu’à l’occasion de chaque fête religieuse, le gouvernement répond présent et ses membres multiplient les actions de soutien au profit des enfants hospitalisés et des personnes âgées, de même que de nombreuses opérations de dons sont organisées par le biais des structures qui relèvent de la solidarité nationale.

Ceci, sans compter le fait que les visites effectuées à ces personnes en situation difficile constituent une opportunité pour partager la joie de cette fête religieuse avec cette catégorie de la société dont les conditions sociales ou l'état de santé empêche de fêter l'Aïd parmi les membres de leurs familles.

Il s’agit également d’une occasion pour préserver l'esprit de solidarité et de cohésion sociale qui sont, depuis bien des lustres déjà, enracinés au sein de la société algérienne. S’il est un fait indéniable c’est que les collectivités locales et le secteur de la solidarité nationale ont, de tout temps, pleinement participé dans cette mission d'ancrage des valeurs de solidarité et d'entraide. Les démarches des associations et même des citoyens à titre individuel, en matière de renforcement de l'action solidaire, notamment à travers les visites des malades et des catégories vulnérables, sont aussi, à même de conforter, davantage, ces valeurs intrinsèques.

Il convient de signaler, dans ce contexte, que durant le premier jour de la fête de l'Aïd El Adha, un vaste élan de solidarité a été constaté aussi bien au niveau des hôpitaux que des centres d’accueil et de prise en charge des personnes âgées.

Cet élan de la société s’est traduit notamment par des opérations menées par des citoyens accompagnés de leurs enfants, des personnes activant dans le bénévolat mais aussi et comme d’habitude, des groupes de scouts, des éléments du Croissant-rouge algérien ainsi que des associations caritatives.

Comme de tradition maintenant, les bienfaiteurs se sont notamment répartis sur les services Oncologie infantile au Centre spécialisé Pierre et Marie Curie, Pédiatrie et chirurgie infantile, Gastro-entérologie et Ophtalmologie relevant du CHU Mustapha Pacha et du service pédiatrie de l’hôpital Nafissa Hamoudi de Parnet. Outre les bonbons et les friandises offerts en cette occasion, aux enfants et aux mamans qui les accompagnent, le clown était convié à la fête pour présenter plusieurs numéros qui ont suscité la joie et la bonne humeur dans une ambiance de convivialité parmi les chérubins qui ont, l’espace d’une journée, presque oublié leurs maladies.

S’exprimant en marge de la visite au foyer pour orphelins de Mohamadia, M. Bedoui a salué tous les efforts consentis par les différents corps de sécurité, notamment les éléments de l'Armée Nationale Populaire déployés aux frontières pour préserver la sécurité de notre pays. «Nous passons par une conjoncture particulière marquée par de grands enjeux sécuritaires. J'appelle les citoyens à faire preuve d'une grande vigilance et d'assister les services de sécurité dans leurs missions et efforts visant à préserver la sécurité et la stabilité du pays», a déclaré le ministre.

Soraya Guemmouri