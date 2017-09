MM. Bensalah, Bouhadja et Ouyahia accomplissent la prière de l’Aïd El-Adha à la grande mosquée d'Alger : Piété et sérénité

Les présidents du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale, respectivement Abdelkader Bensalah et Saïd Bouhadja, et le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, ont accompli vendredi matin à la Grande mosquée d’Alger, la prière de l’Aïd Al-Adha avec les fidèles, dans un climat de piété et de sérénité.

Des membres du gouvernement, de hauts responsables de l’Etat, des représentants de partis politiques et de la société civile ainsi que des membres du corps diplomatique de pays arabes et musulmans accrédité à Alger, ont également accompli la prière de l’Aïd Al-Adha dans cette même mosquée. Dans ses deux prêches, l'imam a rappelé les valeurs de l'Aïd El-Adha, une journée de joie marquée par l'échange de visites et de la synergie entre les membres de la société, appelant par la même occasion à traduire ces valeurs au sein de nos esprits, nos cœurs et notre réalité. L'imam a également appelé les fidèles à faire preuve de «compassion et de pardon, d'échanger les visites, rejeter toute forme de violence et à unir les rangs» pour préserver la sécurité, la stabilité et la sérénité dans les quatre coins du pays. Le prophète Mohamed (QSSSL) avait souligné dans son dernier sermon que l'Islam était une religion de tolérance, de conciliation, de justice et d'égalité entre les gens, a ajouté l'imam, mettant en avant l'importance de «se réconcilier avec soi-même, de suivre les chartes de la concorde et de la réconciliation et de résoudre les problèmes à travers le dialogue et la concertation». L'imam a, en outre, appelé les jeunes à «rejeter la violence, œuvrer à réaliser le développement national, s'armer de patience et lutter contre la culture du désespoir pour faire face aux conspirations ourdies ça et là visant à déstabiliser le pays», soulignant l'impératif de saluer la mémoire des Chouhada et Moudjahidine ainsi que des différents corps de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays. Après la prière de l'Aïd, MM. Bensalah, Bouhadja et Ouyahia ont reçu les vœux des citoyens.