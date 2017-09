BATNA : Le programme de permanence respecté

Le taux de suivi du programme de permanence des commerces a été de l’ordre de 99,79% durant le premier jour de l’Aïd dans six wilayas de l’Est relevant de la Direction régionale du commerce de la région de Batna, a indiqué son premier responsable, Brahim Khidri. Le directeur régional du commerce de la région de Batna a déclaré qu’un taux de suivi de 100% a été enregistré dans les wilayas de Tébessa, Khenchela et Oum El Bouaghi contre 99,94 % à Constantine, 99,40 % à Biskra et 98,76 % à Batna. Pas moins de 4.196 commerçants ont été mobilisés pour l’exécution du programme de permanence au cours des deux jours de la fête du sacrifice, dont 1.654 à Constantine, 806 à Tébessa, 454 à Batna et 404 à Oum El Bouaghi et 336 à Biskra, a-t-il rappelé. Les réquisitions ont concerné, entre autres, 581 boulangeries dans les six wilayas dans l’est du pays ainsi que 2.223 commerçants d’alimentation générale, a détaillé le directeur régional du commerce. Brahim Khidri a assuré que 271 agents de contrôle dont 92 à Constantine, 61 à Batna, 33 à Khenchela, des brigades relevant des directions du commerce de la direction régionale de la région de Batna ont été mobilisés pour veiller au bon déroulement du programme établi. (APS)