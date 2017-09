Chlef : Disponibilité des produits

Un écho favorable au programme de la permanence fixé pour les fêtes de l’Aid El Adha a été enregistré, à Chlef, au 2e jour de cette fête religieuse, marqué par une disponibilité appréciable des denrées alimentaires de large consommation. Outre les pharmacies, de nombreux commerces de fruits et légumes, et autres denrées alimentaires de base étaient ouverts, ce matin, au niveau des cités El Bokaà, Ben Souna, et Lala Aouda de la ville de Chlef, où de nombreux citoyens se sont largement approvisionnés en lait et pain notamment. Pour le président de l’association Salama de protection des consommateurs, Djilali Kasmi, les commerçants ont répondu assez favorablement au programme de la permanence durant le 1er jour de l’Aïd, au moment où l’activité commerçante a été encore plus appréciable au 2e jour. Une majorité des citoyens rencontrés au marché de Ben Souna, fort animé dans la matinée, ont salué l’engagement des commerçants présents sur place, y trouvant là l’expression d’une prise de conscience chez eux, doublées d’un respect pour le consommateur, selon l’expression de Kamel. Le respect de la permanence est un réflexe professionnel et social, tout en reflétant la relation de confiance liant désormais le commerçant, la direction du commerce et les consommateurs, a estimé, pour sa part, le commerçant Mustapha. Pour rappel, quelque 703 agents commerciaux ont été mobilisés au titre de ce programme de permanence à travers les 35 communes de Chlef, dont 20 mandataires en fruits et légumes, 169 boulangers, 100 restaurateurs, 393 commerçants en produits alimentaires, deux minoteries, trois laiteries, et 16 distributeurs de lait. (APS)