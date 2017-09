Annaba : Un moment de piété

Après la prière de l’aïd El Adha accomplie dans les différentes mosquées de la wilaya où la quasi-totalité des imams dans leur prêche, ont insisté sur les actions de solidarité et les attachements familiaux. Les imams ont également rappelé aux fidèles que l’aïd est une opportunité pour mettre de côté la haine et se réconcilier avec son ennemi. Après l’accomplissement du rituel de l’aïd, les traditions font que les chefs de familles découpent le mouton en début de soirée.

La fête de l’aïd est l’occasion pour la ménagère annabie de préparer outre les gâteaux succulents, des mets traditionnels tels ‘‘Khobzz Eddar’’ et du ‘‘Couscous’’ propre à la région durant la deuxième journée. Les familles consacrent le deuxième jour également aux visites des cimetières et aux proches pour partager des moments agréables et échanger la bonne parole dans un climat convivial et fraternel. C’est aussi une opportunité de faire des dons aux démunis.

Cette année la part du lion est revenue aux subsahariens qui ont pris d’assaut les mosquées durant la prière de l’aïd et celle du vendredi. Il est par ailleurs important de préciser que la veille de la fête du sacrifice, les services de la direction de l’action sociale accompagnés des éléments de la Sûreté nationale et de la protection civile, ont procédé à une action de solidarité en faveur des SDF, en particulier des femmes qui ont été transportées vers le centre d’accueil de la vieille ville (place d’Armes) pour bénéficier d’une prise en charge totale.

B. G.