Tizi-Ouzou : La fête du pardon

Les citoyens de Tizi-Ouzou la fête de l’Aïd El-Adha dans une atmosphère de piété, de joie et en parfaite communion avec tout le monde musulman. Tôt dans la matinée de vendredi, les fidèles se sont rendus massivement dans les mosquées pour accomplir la prière suivie des échanges de vœux avant de rejoindre leurs domiciles pour procéder au sacrifice. Si certains ont préféré immoler leurs moutons aux bas des immeubles et autres placettes des cités et quartiers, d’autres, pour des raisons de commodité et d’hygiène, ont opté pour les abattoirs pour accomplir ce rituel, a-t-on constaté. Des vétérinaires étaient mobilisés en nombre important, notamment pour le contrôle des abats. Une ambiance toute particulière s’est installée dans les villages et quartiers en cette occasion. Tout le monde était mobilisé au moment du sacrifice du mouton. Une solidarité agissante s’était manifestée parmi les voisins qui s’entraidaient dans l’opération d’immolation et le nettoyage des lieux du sacrifice, pendant que les femmes s’affairaient à l’intérieur à préparer les repas. La deuxième journée a été marquée par des visites familiales et aux malades hospitalisés. Cette fête du pardon et de la solidarité est connue pour être également celle des enfants qui, vêtus de leurs habits neufs, accompagnaient leurs parents qui effectuaient des visites pour les habituels échanges de vœux, mais aussi de pardon (mghafra).

La célébration de l’Aïd a été par ailleurs une occasion pour les citoyens de constater de visu les sacrifices que ne cessent de consentir tous les corps de sécurité en ces journées de fête pour assurer leur sécurité.

L’acte de bravoure des deux policiers de la sûreté de wilaya de Tiaret qui ont perdu leur vie pour sauver la vie de leurs collègues a été fortement salué par la population de Tizi-Ouzou qui a exprimé son soutien indéfectible à la famille des deux policiers en particulier et à l’ensemble des corps de sécurité en général.

Bel. Adrar