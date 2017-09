SéTIF : La joie des enfants

C’est dans un climat de joie et de sérénité que les habitants de la cité de Ain Fouara ont célébré cette fête de l’aid marquée, comme le veut la tradition, par le sacrifice du mouton et une dimension de solidarité à l’endroit des couches démunies. Partout, en effet, on notait ce geste du cœur de nombreux bienfaisants agissant autant dans le mouvement associatif que dans les institutions à caractère humanitaire ou tout simplement des personnes qui ont préféré garder l’anonymat. Tôt le matin, les fidèles ont investi les mosquées pour y accomplir la prière dans une ambiance chaleureuse pour échanger les vœux, comme au niveau de la mosquée centrale de la ville où s’est rendu le wali accompagné du président de l’APW et de l’ensemble des autorités civiles et militaires. Place était laissée ensuite au sacrifice du mouton que l’on accomplissait soit à l’intérieur des maisons dotées d’espaces suffisants pour un tel sacrifice ou à l’extérieur, au bas de ces nombreux bâtiments où les habitants se sont retrouvés pour partager cette tâche dans une ambiance conviviale : « Vous savez, dans de telles heureuses circonstances, l’exiguïté est plutôt ressentie dans les cœurs que dans cette merveilleuse réalité qui traduit, si besoin est, les vertus de l’unité, la fraternité et la solidarité «, souligne El Hadj Omar qui saisit cette opportunité pour dire combien il est important d’entretenir ces valeurs et de les valoriser. Au fur et à mesure que les heures s’écoulent, la rue s’anime davantage, toute de joie et de belles couleurs en dépit d’un soleil qui s’annonce pourtant chaud. Des centaines d’enfants exhibent leurs plus beaux effets vestimentaires, bien qu’il ne faille pas trop les froisser à la veille de la rentrée scolaire. Certains bien agrippés aux mains de leurs parents font aussi le circuit de la famille pour renflouer leurs poches alors que d’autres plus âgés et certainement plus nantis regagnent directement les espaces de jeux pour s’y adonner à cœur joie. La seconde journée comme par habitude aussi est consacrée à un moment de recueillement sur les tombes des proches et parents avant la dégustation d’un bon couscous, accompagné de petit-lait maison et d’olives piquantes autour duquel se réunit toute la famille.

F. Zoghbi