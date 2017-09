Approvisionnement en Eau : Les dispositions de M. Necib

Le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, s'est assuré jeudi de la bonne mise en œuvre du dispositif de permanence visant à assurer le service public de l'eau et l'assainissement durant les jours de l'Aïd El Adha.

Lors d'une visite d'inspection effectuée à diverses installations de production, de distribution, d'épuration et de dessalement de l'eau, M. Necib a constaté avec «satisfaction» l'opération de préparation qui est menée à Alger à travers la mobilisation des moyens matériels et humains de la SEAAL ainsi que les services relevant de son département ministériel. «Nous avons mobilisé le maximum de moyens pour gérer convenablement et avec assurance les journées de la fête de l'Aïd. Et ce, en nous y prenant suffisamment en avance», a-t-il affirmé, en se félicitant du bon déroulement de l'opération qui a démarré mercredi, soit 48h avant l'Aïd, et a pris fin 48h après.

Le ministre a prévenu les responsables concernés que pendant l'Aïd El Adha, la consommation en eau par les citoyens s'accroît grandement. La consommation quotidienne en eau potable à Alger s'élève, en temps normal, à 1.200.000 mètres cubes. Le ministre a prévenu qu'un pic était susceptible d'être enregistré le week-end, et en particulier le premier jour de l'Aïd. A cet effet, les responsables des installations hydrauliques d'Alger ont affirmé être en mesure de répondre à cette surconsommation, et ce, dès 6h du matin, où les réserves d'eau potable sont à leur niveau maximal. S'agissant de l'assainissement, le ministre a précisé que plus de 2.200 agents d'intervention ont été mobilisés à travers le territoire, ainsi que 800 cadres, pour opérer dans les meilleures conditions l'évacuation des déchets issus de l'abattage. Un responsable de la SEAAL a précisé que 92 interventions ont été effectuées durant l'Aid El Adha de l'année dernière. Lors du point de presse tenu à la fin de cette visite, M. Necib a tenu à préciser que ce dispositif, qui fait partie d'un programme national était étendu aux 48 wilayas, où des dispositions similaires ont été prises. (APS)