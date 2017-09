Elections locales 2017 : Les préparatifs se poursuivent

L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, qui a débuté mercredi, se poursuit avec la signature du procès-verbal du fichier électoral au niveau de toutes les communes du pays, de même que le retrait et le dépôt des dossiers de candidature auprès des services de wilaya compétents, en prévision des élections locales (APC et APW) du 23 novembre 2017. La révision des listes électorales se poursuivra jusqu’au 13 septembre prochain. Les citoyens et citoyennes âgés de dix-huit ans révolus le 23 novembre 2017 et non-inscrits sur les listes électorales sont invités à demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence. La demande d'inscription doit être appuyée par la présentation de deux documents, l'un justifiant l'identité et l'autre justifiant la résidence. Les électrices et électeurs ayant changé de résidence sont invités à se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en charge la procédure de radiation d'inscription. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire avait précisé dans un communiqué que les bureaux chargés des élections au niveau des communes seront ouverts tous les jours de la semaine, de 9h00 à 16h30, à l'exception du vendredi. La loi organique portant régime électoral stipule que la révision des listes électorales se déroule sous le contrôle d'une commission administrative électorale. Ladite loi prévoit en outre que les parties intéressées peuvent former un recours dans les cinq jours francs, à compter de la date de la notification de la décision. Ce recours est porté devant le tribunal territorialement compétent dont le jugement est sans appel. Les pouvoirs en charge de l'organisation des élections sont tenus de mettre la liste électorale à la disposition des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants. Les listes électorales sont également mises à la disposition de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE). Dans ce contexte, le président de la HIISE, Abdelwahab Derbal avait appelé les membres de l'instance à «continuer sur la même détermination dont il ont fait montre au cours des législatives de mai 2017», mettant en avant «l'importance de consentir davantage d'efforts, d'assurer un suivi permanent sur le terrain et de déployer de plus grands moyens en vue d'assurer une transition sûre du pays vers une nouvelle étape plus stable et plus développée». Parallèlement à la révision exceptionnelle des listes électorales, le retrait des documents nécessaires à la constitution des dossiers de candidature ainsi que le dépôt, qui ont débuté samedi (26 août) auprès des services de wilaya compétents, se poursuivront jusqu'au 24 septembre. La déclaration de candidature concerne les partis politiques et les candidats indépendants. Les partis politiques doivent avoir obtenu 4 % des suffrages exprimés lors des élections locales précédentes dans la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée ou avoir, au moins, dix élus au niveau des assemblées populaires locales de la wilaya concernée. La liste des partis politiques qui participent pour la première fois aux élections doit être appuyée par au moins cinquante signatures d'électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir. La campagne électorale débutera fin octobre, soit 25 jours avant le scrutin, et prendra fin trois jours avant celui-ci, selon la loi organique portant régime électoral. Les partis politiques qui ont annoncé leur participation aux élections du 23 novembre 2017 après la convocation du corps électoral par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ont qualifié ce rendez-vous d'»étape importante» dans le processus de consolidation de l'édifice institutionnel de l'Etat.