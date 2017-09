Attentat-suicide contre le siège de la Sureté de wilaya de Tiaret : Hommages appuyés aux policiers morts en héros

La barbarie terroriste a frappé à Tiaret, ciblant le siège de la Sûreté de wilaya pour commettre un attentat kamikaze durant la matinée de jeudi dernier, à un moment où les Algériens s’apprêtaient à célébrer la fête de l’Aïd El Adha. En un laps de temps, l’information liée aux circonstances de cette attaque criminelle s’est répandue telle une traînée de poudre à travers le pays.

On apprendra que le terroriste portant une ceinture d’explosive a tenté en usant de son de son arme de pénétrer à l’intérieur du siège de la Sûreté de wilaya dans le but évident de commettre un véritable carnage. Le siège de commissariat de wilaya de Tiaret étant situé dans une zone très peuplée, un bain de sang a été évité in extrémis et ce, grâce à la prompte et héroïque intervention des policiers en faction devant l’entrée de la dite institution ayant permis de surcroit d’éviter le pire des scénarios.

« La riposte des policiers a été prompte et l'un d'eux, dans un acte de bravoure, s'est jeté sur l'assaillant pour freiner son élan à l'entrée du siège de la Sûreté, perdant la vie en même temps que le terroriste suite à l'explosion qui s'en est suivie «a précisé la DGSN dans un communiqué rendu public où il est fait état de la mort des deux policiers courageux et du terroriste assaillant.

Dans la même journée de jeudi, une délégation des autorités conduite par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui, en compagnie du directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel et le directeur général de la Protection civile, le Colonel Mustapha El-Hebiri s’est rendue à Tiaret, où elle a notamment assisté à l’enterrement des deux policiers ayant eu lieu dans l’après-midi au cimetière de la commune de Nadhora (55 km au sud-est de Tiaret).



M. Bedoui : la préservation de la sécurité et de la stabilité est la priorité des priorités



Le ministre et les responsables l'accompagnant se sont ensuite rendus à l’hôpital Youcef-Damerdji de Tiaret, au chevet d'un policier blessé lors de l'attentat. La délégation s'est par la suite déplacée au siège de la Sûreté de la wilaya qui avait été la cible de cette attaque terroriste. Ce lâche attentat perpétré à la veille d’une fête sacrée, celle de l’Aid souligne la nécessité d’une vigilance qui doit indéfiniment demeurée de mise pour faire face au terrorisme. A partir de Tiaret, le ministre de l’Intérieur a d’ailleurs appelé «les différents membres de la société à se regrouper autour de la priorité des priorités du pays, à savoir la préservation de la sécurité et de la stabilité pour assurer la quiétude des citoyens».

Le ministre a exhorté par la même occasion à «œuvrer à la promotion du civisme et du sens politique et à faire de la sécurité et de la stabilité l'objectif unique et primordial, en tant que condition essentielle du développement». M. Bedoui précisera qu’il s’est rendu à Tiaret, en tant que représentant du gouvernement pour présenter les condoléances du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika aux familles des victimes de l'attentat. Il ne manquera pas aussi d’exprimer sa gratitude et sa reconnaissance aux services de sécurité pour les efforts déployés en matière de préservation de la sécurité et de la stabilité du pays. Pour sa part, le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel a salué dans ses propos l’acte héroïque des deux policiers chahid. Un acte de bravoure qui est l’œuvre de personnes dévouées pour leur pays, a, en effet, souligné le DGSN tout en présentant ses condoléances aux familles des deux défunts.

Il a ajouté que ce drame renforce la détermination des forces de la DGSN à faire face à tous ceux qui veulent déstabiliser le pays, expliquant que ce n’est pas la première fois que les forces de la Sûreté nationale font face à un tel attentat.



M. Hamel :

la DGSN a relevé le niveau de vigilance



Il expliquera aussi dans ses déclarations rapportées par l’APS que l’attentat de Tiaret «est un scénario connu sur lequel les forces de police s'entrainent, surtout dans le domaine de la lutte antiterroriste». Il a aussi indiqué qu’il a relevé une vigilance en application des instructions dont celles des commandements l’Armée nationale populaire (ANP) et de la Sûreté nationale. Le général-major Abdelghani Hamel a appelé en outre les forces de la sûreté nationale à collaborer avec les partenaires sécuritaires dont l’ANP pour préserver la sécurité et la stabilité du pays.

D’autres part, nombreux sont les Algériens qui ont rendu un vibrant hommage aux deux policiers morts lors l’attentat, saluant le courage exceptionnel ayant permis d’éviter un massacre autrement plus grave en pertes humaines.

S’exprimant sur la Toile, nos concitoyens ont aussi exprimé leur rejet absolu du terrorisme à travers des propos de dénonciation et de condamnation fermes. Plus qu’une simple position conjoncturelle, ce rejet relève d’une profonde conviction partagée par tout un peuple qui s’oppose à toute forme de violence islamiste, étrangère d’ailleurs à notre société et à ses valeurs pour reprendre le propos du ministre de l’Intérieur.

Dans la même optique, M. Nourreddine Bedoui avait également attesté d’une autre vérité incontestable, à savoir la détermination de l’Etat à éradiquer le terrorisme. Une réalité qui se confirme chaque jour sur le terrain de la lutte menée sans répit par l’Armée nationale et les autres corps de sécurité résolument engagés à en finir avec ce fléau meurtrier qui a endeuillé le pays et retardé son développement. En la matière, les actions ininterrompues de l’ANP se sont traduites par des succès successifs qui sont toujours d’actualité.

Karim Aoudia