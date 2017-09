Université des frères Mentouri Constantine 1 : Lancement d’un portail captif

L’université des frères Mentouri, Constantine 1 (UFMC 1) a récemment mis en place un "portail captif" permettant l’accès à internet sur le campus à l’ensemble de ses acteurs, a-t-on appris hier, auprès des responsables de cet établissement.

Inscrit dans la cadre de la stratégie du développement du numérique dans le domaine de la formation et de la recherche, un réseau (wifi et filaire) captif a été déployé dans tout le campus universitaire permettant à tout le personnel et aux étudiants, l’accès aux services de navigation sur Internet tels que la consultation de sites, le Webmail, le téléchargement de fichier a précisé le responsable du service web et développement de l’UFMC1, Adel Belbekri. L’accès au réseau se fait de manière "simple", a-t-on noté détaillant que la première requête web redirige l’utilisateur vers une page lui permettant de s’authentifier grâce un identifiant et un mot de passe strictement personnels et confidentiels. Dans ce même cadre, M. Belbekri a fait savoir que la principale nouveauté enregistrée à l’UMFC1, est qu’à l’instar de la procédure d’inscription des nouveaux bacheliers via la plateforme en ligne "Progrès" du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le dépôt des demandes de candidatures pour inscription au Master et au doctorat pour l’année universitaire 2017-2018 se fera exclusivement en ligne via le site de l’université. En plus d’un gain de temps considérable, cette nouvelle procédure automatisée a permis "l’allégement du dossier à fournir par le nouveau bachelier lors de son inscription définitive", a-t-il assuré. De son côté, le vice-recteur chargé de la pédagogie, Abdelmalek Bechkheznadji a indiqué que pas moins 6.855 nouveaux bacheliers sont attendus à l’UFMC1 pour la prochaine rentrée révélant que le plus grand nombre d’affectations est à mettre au profit de la faculté des Sciences de la Technologie, des Sciences de la Nature et de la Vie, de Droit et de Langues et Lettres arabes.

M. Bechkheznadji a également fait état de l’ouverture, à compter de cette année universitaire, de nouvelles licences professionnelles à même de renforcer et de répondre aux besoins du secteur socio-économique.

Le génie industriel et maintenance, la traction électrique, les procédés et traitement de l’énergie électrique, l’ingénierie automobile, le transport et la logistique figurent parmi les nouvelles spécialités proposées.