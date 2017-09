Formation et enseignement professionnels : Ouverture de 24 nouvelles spécialités à Tlemcen

Vingt-quatre nouvelles spécialités seront ouvertes à la faveur de la rentrée professionnelle prochaine (session septembre 2017), a-t-on appris du directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya. Dans une déclaration à l’APS, la directrice de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya, Hafida Zeddour Brahim, a indiqué que ces spécialités prennent en considération les spécificités de la région et concernent l’agriculture, le tourisme, les métiers de l’artisanat traditionnel, aux côtés d’autres spécialités telles que le prêt-à-porter, le tissage, l’installation de panneaux solaires et luminaires, les éoliennes et le transit en douanes, outre celles dispensées au niveau des 26 établissements de formation de la wilaya dont trois instituts. Aussi, a-t-il été procédé à la signature d’une convention avec les directeurs de wilaya de la jeunesse et des sports et de l’administration locale pour l’ouverture de deux nouvelles spécialités : entretien du gazon et maintenance des piscines, a ajouté la même responsable. Il sera procédé en outre, cette année, à l’ouverture de deux nouvelles spécialités au profit de la femme au foyer, à savoir l’électricité et la maintenance de la tuyauterie, en raison de la forte demande enregistrée par cette gent qui veut compter sur ses propres capacités dans l’entretien et la réparation des pannes au niveau des foyers, selon la même source. A l’occasion de la rentrée professionnelle de septembre 2017, il sera offert 7.674 nouvelles places de formation réparties sur deux niveaux. Le premier sera sanctionné par un diplôme d’Etat dans plusieurs modes de formation : résidentielle (2.565 places), apprentissage (1.389), formation par passerelles (75 places) et cours du soir (275).

Le deuxième niveau sera sanctionné par un certificat d'aptitude en plusieurs modes de formation : le premier (1.750 places), les classes agréées (432) et formation contractuels (123), a-t-on indiqué. L’opération d’inscription du secteur de la formation professionnelle continue qui se poursuivra jusqu’au 16 septembre a dénombré jusqu’au 29 août en cours 2.574 nouveaux inscrits.