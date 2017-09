Tizi-Ouzou : Plus de 104.000 trousseaux scolaires pour les enfants démunis

Un total de 104.600 trousseaux scolaires seront distribués sur les enfants démunis de la wilaya de Tizi-Ouzou à l’occasion de la rentrée scolaire 2017-2018, a-t-on appris de la direction locale de l’Action sociale (DAS). Ces trousseaux, comportant des cartables avec toutes les fournitures scolaires nécessaires à la scolarité des écoliers selon les paliers, ont déjà été acquis et distribués par la DAS aux 67 communes de la wilaya de Tizi-Ouzou selon les besoins, a-t-on fait savoir. Un budget de 97,6 millions de dinars a été mobilisé pour la réussite de cette opération que chapeaute la DAS dont 80 millions débloqués par la wilaya et 17 autres par les APC, a-t-on affirmé de même source. Les nombre d’élèves démunis concernés par cette action s’élève à 100.036 selon les statistiques fournies à la DAS par la direction locale de l’éducation nationale, a-t-on ajouté, affirmant que les bénéficiaires des trousseaux scolaires seront également concernés par la gratuité des livres et la prime de 3.000 DA. Les enfants aux besoins spécifiques sont également au programme de cet élan de solidarité, puisque la DAS compte toucher par cette opération 952 élèves dont 441 pris en charge au niveau de six établissements spécialisés de l’Etat et 511 dans des établissements associatifs activant dans la wilaya, a-t-on appris de même source. L’objectif de cette action de solidarité est de permettre aux élèves issus de familles défavorisées d’entamer l’année scolaire dans de meilleures conditions et avec toutes les commodités nécessaires au bon déroulement de leur scolarité.