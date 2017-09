Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels offre, dans la wilaya de Mascara, 42 spécialités au titre de la rentrée professionnelle de la session de septembre prochain, a-t-on appris de la direction du secteur.

Le chef de service suivi des établissements, Lakhdar Boudjelal, a indiqué que les 29 établissements de formation professionnelles répartis à travers la wilaya ont ouvert 42 spécialités en différents modes de formation au profit de 10.830 stagiaires prévus pour la session de septembre dont 13 spécialités en agriculture qui sont assurées par l’Institut supérieur national de formation de Tighennif. De nouvelles spécialités de formation sont proposées dont celle d’assistante maternelle pour préparer des puéricultrices, de contrôle de la qualité en agroalimentaire demandé par des usines du secteur privé et de traitement phytosanitaire. La wilaya de Mascara dispose de 29 établissements de formation dont 3 instituts nationaux supérieurs, 12 CFPA, 6 annexes et 8 établissements privés agréés par le secteur totalisant une capacité théorique de 5.190 postes dont 640 en secteur privé. Le secteur de la formation professionnelle a réceptionné, dernièrement, cinq nouveaux établissements, un au nouveau pôle urbain de Mohammadia, un autre à la ZHUN de Oued El Abtal et les autres dans les communes d’Oggaz, Tizi et El Bordj.