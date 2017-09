Rentrée scolaire à Ouargla : Le secteur de l’éducation se renforce

De nouveaux établissements éducatifs à Ouargla pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves. De nouveaux établissements éducatifs tous cycles confondus seront ouverts dans la wilaya d’Ouargla au titre de la prochaine rentrée scolaire 2017/2018 permettant ainsi d'améliorer les conditions de scolarisation des élèves de cette région dans le sud du pays, a-t-on appris auprès de la direction locale de l’éducation.

Il s’agit d’un lycée réalisé au niveau de la commune de N’goussa, ainsi que d’un collège d’enseignement moyen (CEM) dans la localité enclavée de Chegga (commune de El-Alia) et trois groupements scolaires implantés dans les communes de Hassi Benabdallah, Témacine et Nezla, a-t-on précisé. Ces nouvelles structures pédagogiques vont contribuer à diminuer la surcharge dans les classes et améliorer les conditions de scolarisation des élèves, notamment dans les zones rurales, a-t-on souligné. Pour le cycle primaire, la prochaine rentée scolaire sera marquée par l’ouverture de nouvelles classes au chef-lieu de wilaya pour l’enseignement de tamazight et également dans la commune de Blidet-Amor (wilaya déléguée de Touggourt), en plus de l’ouverture de 409 classes préparatoires, a-t-on fait savoir.

Réhabilitation des structures pédagogiques du cycle primaire

Le secteur de l’éducation de la wilaya d’Ouargla a bénéficié d’une large opération pour la réhabilitation et l’aménagement des structures pédagogiques relevant du cycle primaire, à la faveur d’un montant global estimé à plus 1.000.000 DA dégagé sur budget de wilaya, a-t-on signalé. Cette opération d’envergure, dont les travaux sont en voie d’achèvement, a touché plus de 250 groupements scolaires situés à travers la wilaya, notamment dans les grandes agglomérations urbaines. Concernant le livre scolaire, la même source a indiqué que 688.354 livres scolaires sur un lot de plus de 2 millions de livres accordé à la wilaya d’Ouargla ont été déjà mis à la disposition d’établissements éducatifs. La wilaya d’Ouargla compte 474 établissements scolaires, dont 312 écoles primaires, 113 collèges d’enseignement moyen (CEM), 49 lycées et une annexe dans la daïra frontalière d’El-Borma (420 km sud-est d’Ouargla). Ces structures éducatives doivent accueillir en cette nouvelle année scolaire 177.811 élèves qui seront encadrés par 9.166 enseignants, selon les données de la direction de l’éducation.