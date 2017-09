Annaba : Affichage des listes de 4.400 bénéficiaires

Les listes des bénéficiaires de 4.400 logements publics locatifs (LPL) d’un programme de réalisation de 7 000 unités dans la commune d’Annaba ont été affichées depuis la mi-août, a-t-on appris jeudi auprès de l’Office de la promotion et de la gestion immobilière (OPGI).

Ces listes ont été affichées à la salle omnisports Saïd Ibrahimi de la ville d’Annaba, a-t-on expliqué, précisant que l’opération de l’annonce des noms des bénéficiaires «se poursuivra en septembre». Ce programme d’habitat est destiné aux demandeurs de logements du chef lieu de wilaya dont ceux de la vieille ville, ont indiqué les services de l’OPGI. Au niveau de la salle omnisports Saïd-Ibrahimi, tous les moyens nécessaires pour l’orientation et l’information des citoyens ainsi que la réception des recours ont été mobilisés, a-t-on souligné. Les listes des bénéficiaires comportent, selon la même source, des habitants des quartiers d’Oud Dheb, Oued Forcha, l’avenue Seybouse, la rue 11 Décembre, la rue Elisa, du centre-ville et de la vieille ville.

La dernière liste des bénéficiaires de ce quota de logement a concerné des habitants de la vieille ville (Place d’Armes), avec un total de 678 bénéficiaires, a-t-on fait savoir de même source, qui a noté que plus de 1.000 recours ont été enregistré à ce jour. Les bénéficiaires seront relogés dans les pôles urbains d’El Kalitoussa (commune de Berrahel), d’El Bouni et de la nouvelle ville de Drâa Errich.