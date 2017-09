Ain Defla : 15 familles sinistrées relogées

Les 15 familles sinistrées suite à l’explosion de gaz, survenue le 20 février dernier, dans un immeuble d’habitation de la cité El Wiam de la ville de Khemis Miliana (Ain Defla) sont retournées dans leurs habitations d’origine, a-t-on appris, jeudi, auprès des services de la wilaya. Selon la même source, ces 15 familles, dont les habitations ont été affectées suite à une explosion de gaz de ville, sont retournées mercredi à leurs logements, suite à une opération de restauration et de réhabilitation, ayant profité au bâtiment endommagé. L’opération (restauration) a duré six mois conformément aux instructions fermes du wali, qui a recommandé l’impératif du parachèvement des travaux en question avant la rentrée sociale. Le relogement des familles concernées s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur, d’autant plus qu’il intervient à la veille des fêtes de l’Aïd El Adha, tout en permettant la réinscription des enfants scolarisés dans leurs établissements d’origine.

L’opération a, également, permis la récupération, par l’OPGI, des logements occupés (à titre provisoire), par ces familles, à Oued Rihane (Khemis Miliana). Une exposition de gaz est survenue, en février dernier, au n° 150 du bâtiment A de la cité El Wiam de Khemis Miliana, causant des blessures diverses à une vingtaine de personnes.