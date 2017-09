Mila : Réception de près de 3.000 logements avant 2017

La wilaya de Mila prévoit la réception de pas moins de 3.000 logements publics locatifs (LPL) «avant la fin de l’année en cour», a indiqué jeudi, le chef de l’exécutif local, Ahmed-Zineddine Ahamouda.

A l’issue d’une visite de travail et d’inspection de deux jours consacrés aux chantiers d’habitats des communes de Chelghoum Laid et de Ferdjioua, le même responsable a précisé que des efforts sont consentis pour la réception de ces habitations dans les délais impartis, et conformément aux conditions requises notamment dans le volet qualité et parachèvement des travaux de raccordement aux réseaux divers et ceux de l’aménagement extérieur.

Il a, à ce propos ajouté, que les entreprises locales chargées des travaux de réalisation des ces habitations ont été exhortées à doubler d’efforts «pour être au rendez-vous», soulignant que les comités de daïras s’affairent à établir les listes des bénéficiaires de ce quota de logements, conformément à la loi en vigueur. Au moins 1.207 unités LPL seront réceptionnées et distribuées «avant la fin de cette année» dans les localités de Chelghoum Laid et de Tadjenanet, tandis que 850 logements sont prévus dans celle de Ferdjioua, a-t-on appris des responsables. Lors de cette visite. Un total de 4.000 unités LPL est en cours de construction à travers l’ensemble des communes de cette wilaya, a déclaré dans ce même contexte le chef de l’exécutif local.

La visite du wali a ciblé également des chantiers de logements de type location-vente de l’Agence de développement du logement (AADL) où 1.400 habitations seront réceptionnées et distribuées en décembre prochain, dont 500 à Chelghoum Laid, 400 à Tadjenanet et 500 autres à Ferdjioua, selon les engagements des entreprises de réalisation, a souligné le directeur de wilaya de l’AADL.

Le wali a aussi visité le projet portant réalisation de 242 logements de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance-immobilier (CNEP- IMMO) parachevé depuis 2014 et dont les travaux de réseaux divers n’ont pas encore finalisés. Le même responsable s’est engagé à relancer le chantier dans les meilleurs délais en coordination avec la Direction régionale CNEP.