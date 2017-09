Ville nouvelle de Bouinan : Priorité aux commodités vitales

Le wali de Blida, Mustapha Layadhi, a recommandé l’impératif d’assurer toutes les commodités vitales nécessaires aux habitants de la nouvelle ville de Bouinan, considérant prioritaire de parachever ses réseaux divers, et d’y réaliser des écoles et différents sièges administratifs.

Dans une déclaration en marge d’une visite d’inspection à la nouvelle ville de Bouinan, M. Layadhi a estimé que le problème ne réside pas dans la distribution de logements aux citoyens, mais plutôt dans la disponibilité de commodités vitales nécessitées pour leur bien être, à l’instar des réseaux divers (Aep, assainissement, électricité, téléphone), des écoles, des sièges de sureté urbaine et de la Gendarmerie, et différents sièges administratifs (daïra, commune). Il est vital que le citoyen trouve tous ce dont il a besoin dans son lieu de résidence, en plus du facteur sécurité a-t-il ajouté, qualifiant ce fait de prioritaire. Le chef de l’exécutif s’est, par ailleurs, montré contrarié, à l’égard du projet de réalisation de 10 mosquées au titre de ce projet, proposant la construction d’une seule grande mosquée, qui réunira tous les habitants de cette ville future , dont le nombre devrait atteindre les 500.000 âmes, en plus de la réalisation de lieux de prières (Mossala) au niveau de chaque quartier. Il a, en outre, recommandé la révision de la réalisation de la route principale traversant cette cité, en s’étendant jusqu’au chemin de wilaya n° 29, tout en instruisant les responsables en charge du projet de prévoir des locaux commerciaux et de prestations de services (cafeterias, restaurants) tout au long de cette route. Le premier responsable de la wilaya a, également, exprimé des réserves sur la qualité de réalisation des réseaux divers dont il a visité les chantiers, appelant le bureau d’étude en charge à travailler en coordination avec différents secteurs concernés, afin d’améliorer leur travaux, d’autant plus que le taux d’avancement d’une grande partie de ces réseau varie entre 25 et 45 %. Il s’est, aussi, opposé à la réalisation d’un grand centre commercial au niveau de cette cité, comptant 900 locaux commerciaux relevant de l’agence AADL, citant en exemple la capitale Alger qui peine, selon lui à vendre des locaux commerciaux, qui sont inoccupés à ce jour. Lors de l’inspection du chantier d’un bâtiment, le wali a réitéré son mécontentement quant à la qualité de réalisation des travaux, instruisant l’entreprise en charge de reconstruire les logements concernés conformément aux normes en vigueur, avant d’appeler toutes les parties concernées par ce mega-projet de la nouvelle ville de Bouinan, en vue de se réunir durant les prochains jours, afin d’examiner, ensemble, les difficultés rencontrées sur le terrain et y trouver des solutions adéquates. La nouvelle ville de Bouinane englobera plus de 52.000 unités de logements de différentes formules, dont 36.000 unités AADL, prévues au parachèvement à l’horizon 2030. Sur ce total de logements programmés, prés de 26.000 unités AADL sont actuellement en chantier, outre 1500 unités promotionnelles aidées, sur une surface globale de 2.165 ha. Cette ville nouvelle est le modèle même d’une cité moderne, dotée de nombreuses commodités vitales, dont des pôles de services, commerciaux, industriels, et de santé, outre des espaces dédiés aux loisirs, le sport et la détente. Une fois parachevée, elle comptera pas moins de 87 écoles, dont 14 actuellement en réalisation, outre 29 établissements sanitaires, dont un hôpital de 240 lit, 16 établissements sportifs, des piscines, des salles de cinéma, un théâtre, une bibliothèque, des sièges de sureté urbaine et de la Gendarmerie, un siège de daïra, un bureau postal, et une dizaine de mosquées.(APS)