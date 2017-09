Le Coin du copiste : Des ateliers de la BD à Oran

Le Festival International de la Bande Dessinée d’Alger qui n’a pas ouvert ses grandes portes, est une manifestation importante qui se veut un carrefour où se rejoignent les professionnels algériens et étrangers ainsi qu’un fructueux partage d’expériences entre les bédéistes de tous bords et pour le public une occasion inespérée d’acquérir des ouvrages de dernière génération dans un esprit ludique est inventif. Ce festival qui brasse de grandes foules dans la capitale et promet aux lecteurs assidus des découvertes, est en passe d’être concurrencé par une manifestation similaire dans la ville d’Oran bien qu’elle soit de moindre envergure avec pour les organisateurs une autre manière d’appréhender l’art de la caricature et des bulles illustrées, colorées et dessinées selon la touche personnelle du créateur qui révèle dans certains cas un génie insoupçonné dans la manière de concevoir et d’interpréter le monde qui nous environne à l’intérieur d’une actualité macabre. Pour revenir à notre sujet, il faut savoir, des ateliers de maîtrise de la bande dessinée seront donnés à partir du 18 septembre prochain à Oran, à l’initiative de l’Institut français de la ville. Menés par le bédéiste Ben, ces ateliers seront animés les lundis et mercredis à 14h et à 17h30. En 12 étapes, les participants découvriront tout de l’univers de la bande-dessinée et pourront à l’issue de la formation créer leur propre BD (2 pages). Les outils de création, la méthodologie, les différences entre création à la main ou par ordinateur seront abordés lors de ces ateliers, afin de mettre en place une base d’apprentissage. Les inscriptions à l’atelier se font au niveau de l’institut français à partir de la première semaine de septembre, période de reprise de l’établissement. A noter qu’une exposition de bandes-dessinées d’un atelier précédent se tiendra du jeudi 14 septembre au jeudi 28 septembre, toujours au niveau de l’Institut français. Une louable initiative qui encourage la créativité grâce à la formation in situ, une opportunité également pour tous les jeunes Oranais amateurs de planches d’exprimer avec le bagage technique — une initiation en bonne et due forme au 9e art — leurs idées les plus ingénieuses mais aussi de montrer aux autres leurs univers propre fait de leur imaginaire et préoccupations sociales ou politique sur un ton qu’ils choisiront entre l’esprit de bandes dessinées ou prévaut le ludique, la satire, la dérision, le rire sous cape, et tant d’autres choses encore puisées de leurs imagination à condition bien sûr que celle-ci soit très fertile.

L. Graba