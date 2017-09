29es Universiades d'été- 2017 : L'Algérie termine à la 47e place

L'Algérie s'est classée à la 47e place au classement des pays médaillés aux Universiades-2017 de Taipei qui ont pris fin, mercredi, avec le sacre final du Japon, suivi de la Corée du Sud et Taipei, alors que les jeux ont enregistré la participation de 148 pays dont 28 du continent africain.

L'Algérie, représentée par 32 athlètes au rendez-vous de Taipei, a réalisé un parcours honorable en récoltant cinq médailles (3 argent et deux bronze), en athlétisme, judo et natation. La première médaille algérienne en argent était l'œuvre de la judokate, Amina Belkadi, qui s'est inclinée en finale de la catégorie des -63kg, face à la Japonaise Nouchi Aimi sur un ippon après deux minutes et 42 secondes de combat. Son compatriote Mohamed Belbachir, lui a emboité le pas en athlétisme, en décrochant une médaille d'argent au 800 m, une épreuve qu'il a bouclé en 1:46.73, derrière le Mexicain Lopez Alvarez (1:46.06) et devant le Français Lusine Aymeric (1:47.18), alors que la 3e médaille d'argent a été obtenue par Yasser Mohamed-Taher Triki au saut en longueur. Triki a réussi 7,96m, lors de son second essai, derrière le Tchèque Juska Radek (8,02m) et devant le Français Maiau Raihau (7,91m). Son coéquipier Mohamed Belbachir avait remporté la médaille d'argent du 800 m en 1:46.73 derrière le Mexicain, Lopez Alvarez (1:46.06), mais devançant le Français, Lusine Aymeric (1:47.18). Toujours en athlétisme, Abdelmalik Lahoulou a obtenu le bronze sur 400 mètres haies, après avoir bouclé la course en 49.30, derrière Santos Aquino Juander (République Dominicaine) en 48.65 et Chen Chieh (Taipei) en 49.05, avant que Ali Messaoudi n'offre à l'Algérie une deuxième médaille en bronze au 3000 mètres steeple.

L'Algérien a bouclé la distance en 8:37.14, devancé par le Sud-africain Mokopane Rantso Alfred (8:36.25) et le Polonais Zalewski Krystian (8:35.88). Au classement des pays africains aux 29ès Universiades de Taipei, l'Algérie pointe à la 3e position, alors que la première place est revenue à l'Ouganda avec trois médailles (dont 1 en or et une argent), devant l'Afrique du Sud avec cinq argent. Parmi les 148 pays ayant pris part aux jeux, seuls 66 figurent au classement final, alors qu'un total de 886 médailles dont été distribuées dont 273 or. Le Japon termine premier avec 101 médailles, dont 37 or, suivi de la Corée du Sud avec 82 médailles dont 30 or et Taipei, 90 dont 26 en or. La 30e édition des jeux Mondiaux Universitaires (Universiades) auront lieu du 3 au 14 juillet 2019 à Naples.