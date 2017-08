LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION EN VISITE AU SIÃˆGE DE TDA : Un rÃ´le technologique stratÃ©gique

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a indiqué, hier à Alger, que le rôle technologique de la TDA (Télédiffusion d’Algérie) est "stratégique" dans le développement et la modernisation du secteur de la communication.

Lors d'une visite au siège de la TDA, au cours de laquelle il a eu une réunion de travail ayant regroupé, outre son directeur général, Chawki Sahnine, et des cadres du ministère, le ministre a expliqué le choix de réserver sa première visite de travail à la TDA par le fait que celle-ci "est l’acteur technologique dont la mission naturelle est de permettre à l’ensemble du secteur de la communication de se mettre au diapason des nouvelles technologies".

Durant cette rencontre, les discussions ont porté sur les actions en cours au sein de la TDA, et qui concernent la mise à niveau managériale, la gestion des ressources humaines et l'optimisation financière. Autant d’éléments sur lesquels mise énormément la direction de l’entreprise en vue de se donner les moyens pour accomplir ses missions et répondre aux attentes des acteurs médiatiques publics et privés.

Après avoir fait le tour des différents départements de la TDA, le ministre de la Communication a vivement encouragé les cadres et l'ensemble du personnel de l'entreprise, exprimant sa disponibilité à accompagner la TDA par tous les moyens nécessaires, afin qu'elle réussisse le "défi de l'excellence". M. Kaouane, qui a tenu à situer le "contexte particulier" dans lequel se déclinent toutes ces perspectives, a précisé que la TDA "est garante de l'accomplissement des objectifs stratégiques du secteur et qu'elle doit allier optimisation des ressources et performance technologique".