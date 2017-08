Zambie-AlgÃ©rie : DÃ©faite interdite !

Les Verts vont reprendre du service à l’occasion de la 3ème journée des éliminatoires du Mondial-2018 prévu en Russie. Aujourd’hui, au classement général du groupe B, la position de notre équipe nationale est loin d’être reluisante avec un seul point dans son escarcelle.

C’est toujours le Nigéria qui caracole en tête avec six points sur six possibles. Le Cameroun, en embuscade, n’a pas encore gagné, lui qui a été accroché, chez lui par la Zambie. La confrontation, à Uyo, entre le Nigéria et le Cameroun sera décisive pour la qualification. Une autre victoire des Nigérians, qui jouent de surcroît à domicile, va leur permettre de parsemer leur chemin de roses. Une victoire, par contre du Cameroun, ce vendredi, relancerait la course au leadership du groupe B. Là, les chances des Verts vont se décupler pour peu qu’on fasse un bon résultat en terre zambienne. Il est vrai qu’à l’extérieur, en Afrique, les matches sont le plus souvent difficiles. Toujours est-il, les Verts partent de l’idée que si le Nigéria se sont dépassés en battant la Zambie, chez elle, sur le score de (2 à 1), ils sont capables, eux aussi, de refaire le même coup.

On se rappelle encore le coup des poulains de Saâdane, en 2009/2010, lorsqu’ils sont revenus au bercail avec une précieuse victoire. Il est certain que cette équipe de Zambie, complètement remaniée, se base sur une ossature de joueurs locaux brillants. Certes, il s’agira d’une équipe jeune , mais qui ne manque pas de culot et de qualité. D’où le fait que le sélectionneur national, Alcaraz, avait programmé une séance vidéo avec ses joueurs afin de bien étudier les forces et faiblesses de cet adversaire , surtout qu’il voudra s’exhiber devant son public. Et, comme cette rencontre est programmée, à partir de 14h (heure algérienne) ce ne sera pas de tout repos pour nos sélectionnés. Il faut dire qu’Alcaraz qui avait convoqué 25 joueurs dont deux invités ne veut surtout pas rater cette sortie qui est considérée comme décisive pour la suite des éliminatoires. Car, une contre-performance, ce que personne ne souhaite, serait déjà synonyme d’élimination prématurée au mondial russe. Une victoire, par contre, relancerait sérieusement les nôtres. Certes, certains joueurs comme Slimani, Mahrez sont encore préoccupés par leur transfert à quelques heures de la clôture du mercato estival, mais ils sont tous motivés pour réussir un très bon résultat.

Ceci dit, Alcaraz n’a pu travailler avec l’ensemble de ses poulains seulement mardi et mercredi, avec l’arrivée durant la matinée de Ghezzal. Il a été, faut-il le préciser, autorisé à s’absenter pour, selon la version officielle, un souci familial. Les Algériens pourront peaufiner leur préparation aujourd’hui avec une séance durant la matinée avant leur départ pour Lusaka vers les coups de 11h à bord d’un vol spécial. La FAF et l’Etat algérien (à travers le MJS) n’ont pas lésiner sur les moyens pour offrir les meilleures conditions à notre sélection nationale afin qu’elle réussisse le résultat escompté à Lusaka qui peut nous permettre de mettre le pied à l’étrier avec assurance. Comme on va les recevoir, chez nous, au stade Chahid Mohamed-Hamlaoui, le mardi 05 septembre, à 19h45, on doit remporter la première manche qui aura lieu à Lusaka, la capitale zambienne. On reste confiants surtout si nos capés jouent avec la « grinta « qui leur est connue.

Ils ne doivent pas abdiquer et se dire que tout est déjà perdu après le nul, à Tchaker, devant le Cameroun (1 à 1) avec Rajevac et la défaite inattendue, à Uyo, devant le Nigéria (3 à 1) avec Leekens. Il faut plutôt dire que c’était « rageant « de perdre ainsi un match qui était à notre portée. C’est pour cette raison qu’il faudra se ressaisir et reprendre du poil de la bête d’autant plus que le groupe est excellent. On n’a pas le droit de rater ces éliminatoires du Mondial russe du fait qu’on est en possession de joueurs de qualité qui aurait pu nous permettre de «planer» sur le groupe B avec une aisance déconcertante surtout que tout le monde nous craignait. Ce n’est pas trop tard pour bien faire. Il suffit de croire en ses moyens jusqu’au bout ! L’exploit est à notre portée. C’est à nous de rendre l’impossible, possible ! Avec un tel groupe, on ne peut que renverser la vapeur et rêver de Moscou-2018.

H. G.