Dans la LUCARNE : la croisÃ©e des chemins

Il est certain que la tâche des Algériens lors de ces éliminatoires du Mondial-2018, prévu en Russie, ne s’annonce pas sous de bons auspices. Après déjà deux journées, face respectivement au Cameroun (Tchaker) (1-1) et Uyo (Nigeria (3-1), on n’est pas dans une position enviable, surtout que le Nigéria compte déjà six points en autant de matches. C'est-à-dire que les poulains de Rohr sont en pôle position quant à la qualification en Russie. Le Cameroun ne compte, lui aussi, que deux points après avoir fait deux matches nuls. C'est-à-dire qu’il n’a pas perdu. Par conséquent, la Zambie est loin d‘être un simple figurant dans ce groupe de l’Algérie. Il est clair que ce 1er septembre, la confrontation entre le Cameroun et le Nigeria, à Uyo, va jouer le rôle d’un baromètre pour nos capés. Car en cas de victoire des Nigerians, on peut dire, d’ores et déjà, que les « carottes sont cuites ». C'est-à-dire qu’il faudra revoir sa copie et attendre d’autres échéances dont les éliminatoires à la CAN-2019 que les « lions indomptables » vont organiser chez eux. C'est-à-dire que nos chances avec un tel résultat pourraient s’amenuiser grandement. Heureusement, on n’en est pas encore là. « Tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir», comme dit l’adage. Partant de ce constat, Alcaraz et ses joueurs sont logiques dans leurs convictions. C'est-à-dire que rien n’est encore joué. Tout peut évoluer, puisque tout est lié au comportement de l’équipe sur le terrain. Il ne faut pas abdiquer avant l’heure. De tout temps, la force des Algériens était leur motivation, leur volonté et surtout une « grinta» à toute épreuve. Avec ces qualités, aucune équipe nationale ne peut tenir contre nous ou nous « barrer» la route d’une qualification à un mondial. Il ne faut pas oublier que pendant l’époque de Raouraoua, les Verts se sont qualifiés à deux phases de finale d’un mondial consécutivement. Ce qui est très rare. L’Algérie a déjà participé à quatre mondiaux, un exploit en Afrique! Les pays qui ont réussi une telle prouesse se comptent sur les doigts d’une seule main. En conséquence, l’Algérie est capable encore de revenir de Lusaka avec un résultat flatteur qui pourrait nous « maintenir en vie « avant la confrontation retour contre cette équipe de Zambie qui, à chaque fois, est sur notre chemin. Si on prend six points, en aller et retour, on peut augmenter sérieusement nos chances et faire douter nos adversaires. On aura alors qu’une seule sortie contre le Cameroun qui nous avait surpris chez nous, à Tchaker, à l’époque de Rajevac, avant qu’il ne soit remercié illico presto par Raoutaoua et les joueurs avec qui le courant ne passait pas. Avec Zetchi et Alcaraz, on peut dire que « c’est la lune de miel». Cela peut être une très bonne chose pour cette sortie zambienne, une équipe composée pratiquement de joueurs locaux. Elle ne sera pas une proie facile du fait qu’elle n’a pas encore remisé ses ambitions. D’où les difficultés qui attendent nos joueurs ; certains d’entre eux ne possèdent pas d’expérience avec l’Afrique. Ce qu’il faudra relever, c’est qu’Alcaraz reste confiant de voir ses poulains damer le pion à cette formation de Zambie qui s’est adjugée le titre de champion d’Afrique en 2012 avec Renard. Cependant on ne doit pas la sous-estimer, mais jouer en conquérant et aller là-bas pour la gagne et non pas pour le match nul qui n’arrange aucunement nos affaires.

La qualification pour le Mondial fait partie des objectifs d’Alcaraz. On n’a pas le droit de passer à côté de notre sujet, surtout que nous possédons des joueurs évoluant dans les grands clubs européens, un capital à préserver jalousement.

Hamid Gharbi