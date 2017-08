ConfÃ©rence de presse de Lucas Alcaraz : Â«L'Ã©tat du terrain Ã  Lusaka m'inquiÃ¨teÂ»

En regroupement avec sa sélection depuis lundi au Centre Technique de Sidi Moussa, en prévision de la double confrontation face à la Zambie comptant pour les éliminatoires du Mondial de Russie 2018, Lucas Alcaraz se montre plutôt confiant.

A l'occasion de la traditionnelle conférence de presse avant le départ des Verts pour Lusaka, le technicien espagnol a affiché un grand optimisme. «Nous allons disputer ces deux rencontres pour les gagner. De toute manière, nous n'avons pas d'autres choix, si on veux rester dans la course pour la qualification à la Coupe du Monde. Nous nous interdisons de faire tout calcul par rapport aux autres rencontres du groupe. Nous allons nous concentrer sur notre sujet et tout faire pour remporter nos deux prochains matches. Je suis confiant. Je pense sincèrement que nous avons les moyens d'atteindre nos objectifs pour ces deux parties», a déclaré le sélectionneur national, qui a par ailleurs donné un petit aperçu sur sa stratégie de jeu en Zambie, «nous allons jouer en bloc. Les joueurs vont donc rester groupés et solidaires , en faisant preuve de générosité dans les effort. Aussi, nous allons tenter d'exploiter au maximum les qualités techniques individuelles pour faire la différence.» A propos de la liste des joueurs convoqués en prévision de ces deux rendez vous importants, Alcaraz a défendu ses choix. «Comme vous avez pu le constater, nous donnons la chance à chaque stage à de nouveaux éléments pour intégrer le groupe. Nous avons entamé un processus de rajeunissement progressif de l'effectif de l'EN. Ca ne veut pas dire que je ne vais pas faire appel à d'autres joueurs pour les regroupements à venir. Bien au contraire, nous avons ciblé quelque éléments que nous suivons de près et qui pourraient en fonction de leur progression faire partie de la sélection dans l'avenir. Je pense surtout à Ferhat ou encore Boulahya. Cela dit, pour ces deux matches très importants, et surtout du temps réduit dont on dispose pour leur préparation, j'ai besoin de joueurs qui ont déjà fait leur preuves en sélection. Il y a cependant deux exceptions, à savoir Daham et Hassani. On a fait appel au premier, qui fait un bon début de saison avec Sochaux pour pallier à l'absence pour blessure d'Abeid. Quant au second, qui évolue dans le championnat de Bulgarie, je reste convaincu qu'il peut apporter un plus dans l'axe central de la défense. Je me souviens qu'on a critiqué mon choix lorsque j'ai sélectionné le latéral droit du Paradou AC, à l'époque. Il s'est avéré, par la suite, que s'était un bon élément. D'ailleurs, je compte beaucoup sur lui pour les deux prochains matchs. Bien qu'il ait été blessé, je pense qu'il a les moyens de tenir son rôle», a souligné le coach espagnol, à propos des joueurs préoccupés par d'éventuels transferts, les blessés et ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu : « Pour ce qui est des blessés, le staff technique décidera quant à leur aptitude à participer aux matches. Je reste confiant. Pour M'Bolhi les soins ont donné de bon résultat. Quant au joueurs qui manquent de temps de jeu, je ne suis pas inquiet. C'est le début de saison, pratiquement tout le monde est dans la même situation.

Par contre, je tiendrais compte de ce paramètre pour les prochains rendez vous. Pour ceux qui est des transferts, je pense que rien n'est plus important pour un joueur que de disputer une phase finale de la Coupe du monde. Tous les joueurs présent ici sont conscients de la mission qui les attends et affichent une grande détermination à se battre pour arracher un bon résultat.» Concernant les conditions dans lesquelles va se dérouler le match de Lusaka, le coach demeure quand même inquiet. «Pour ce qui est des conditions climatiques, il n'y a pas une grande différence entre Alger et Lusaka en cette période. Nous avons pratiquement les mêmes températures. Mieux encore, le taux d'humidité est moindre. Par contre, l'état de la pelouse m'inquiète beaucoup. Les photos que nous avons reçu de la part de nos émissaires, ne me rassurent pas du tout, la pelouse est dans un état lamentable», a conclu Lucas Alcaraz.

Rédha M.