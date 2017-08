Judo / Mondiaux-2017 : La Japonaise Ai Shishime sacrÃ©e en -52 kg

Ai Shishime, tombeuse de la grandissime favorite la Kosovare Majlinda Kelmendi en demi-finales, a été sacrée championne du monde de judo en -52 kg au bout d'une finale 100% japonaise, mardi à Budapest.

Shishime (23 ans) s'est imposée sur ippon contre Natsumi Tsunoda (25 ans).

Toutes deux participaient aux Championnats du monde pour la première fois. Un peu plus tôt en demi-finales, Shishime avait réussi l'exploit de battre la montagne Kelmendi, alors invaincue depuis novembre 2015 et une série de 32 combats. Il a fallu 9 min 30 sec de combat à la Japonaise pour venir à bout de la Kosovare. Sonnée, la championne olympique en titre, double championne du monde (2013 et 2014) et triple championne d'Europe (2014, 2016 et 2017) n'a pas su se ressaisir à temps : elle s'est inclinée une deuxième fois de suite dans le match pour une médaille de bronze face à la Brésilienne Erika Miranda, sur un waza-ari. L'autre médaille de bronze est revenue à la Russe Natalia Kuziutina, tombeuse d'Amandine Buchard en repêchage. Fort de ce nouveau titre, le Japon a remporté les trois premières médailles d'or mises en jeu sur les tatamis hongrois (-48 kg, -52 kg et -60 kg).



L'Algérienne Meriem Moussa (-52 kg) éliminée au 2e tour



La judoka algérienne Meriem Moussa (-52 kg) a été éliminé, au deuxième tour des Championnats du monde actuellement en cours à Budapest (Hongrie), après sa défaite contre la Polonaise Agata Perenc.

La sociétaire du GS Pétroliers avait relativement bien démarré la compétition, en dominant au premier tour la Mauricienne Christiane Legentil, avant de chuter contre la Polonaise. Une deuxième sortie précoce pour l'Algérie dans cette compétition, organisée du 28 août au 3 septembre à Budapest, après celle de Houd Zourdani, qui avait déclaré forfait dès le premier tour chez les moins de 66 kg. La Fédération algérienne de judo (FAJ) a engagé un total de dix judokas de cette compétition (5 messieurs / 5 dames).

Les huit athlètes restants feront incessamment leur entrée en lice, à commencer par Djeddi Oussama (-73 kg), qui sera opposé au Portugais Nuno Saraiva. Chez les dames, Ratiba Tariket (-57 kg) sera opposée à la Sénégalaise, Ndeye Oumy Camara, au moment où ses compatriotes Souad Bellakhal (-70 kg) et Kaouthar Ouallal (-78 kg) seront respectivement opposées à la Marocaine, Assma Niang et la Cubaine, Kaliema Antomarchi. La cinquième et dernière algérienne engagée dans ces Mondiaux, Sonia Asselah, concourra dans la catégorie des plus de 78 kg et elle débutera contre la Brésilienne Maria Suelen Althman. Chez les messieurs, les trois représentants algériens sont : Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Lyès Bouyacoub (-100 kg) et Nadjib Temmar (+100 kg). Benamadi a bénéficié d'un tirage au sort relativement favorable, puisqu'il a été exempté du premier tour, et débutera directement au second, contre le vainqueur du match mettant aux prises le Bosnien Toni Miletic et le Georgien Ushangi Margiani. De leur côté, Bouyacoub et Temmar devront passer par le premier tour, où ils seront respectivement opposés au Roumain Luca Kunszabo et au Sénégalais, Mbagnick Ndiaye.

Un total de 731 judokas (440 messieurs et 291 dames), représentant 126 pays, participant à ces Mondiaux-2017 à Budapest. Avec 18 athlètes engagés (9 messieurs et 9 dames), la France, le Brésil, la Hongrie, la Mongolie et le Kazakhstan comptent parmi les pays les mieux représentés, au moment où la Norvège, le Nigeria, la Palestine et le Pakistan n'ont engagé qu'un seul judoka.