Mondial-2018 : Le stade Loujniki Ã  Moscou fin prÃªt

La rénovation du stade Loujniki à Moscou est achevée et l'arène est prête à accueillir les matchs et spectateurs du Mondial-2018 de football, dont il est l'un des principaux stades, a annoncé mardi le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine.

«La reconstruction du stade Loujniki est terminée, des experts l'ont examiné et il est prêt à accueillir des événements sportifs», a-t-il déclaré à l'agence de presse sportive R-Sport. D'une capacité de 81.000 places, le stade a été complètement rénové pour un coût de 410 millions de dollars (341,2 millions d'euros) en plus de deux ans de travaux, afin d'accueillir le match d'ouverture et la finale du Mondial-2018, a indiqué le maire. Selon la Fifa, le stade devrait accueillir son premier match le 10 novembre, pour une rencontre amicale entre la Russie et l'Argentine. Le sélectionneur russe, Stanislav Tchertchessov, a néanmoins indiqué que cette rencontre n'était pas encore confirmée par les deux pays. L'enceinte la plus célèbre de Russie s'est longtemps appelée «stade Lénine» et a accueilli ses premiers matchs dès 1956 avant les jeux Olympiques de 1980. Elle a été renommée Loujniki en 1992. La finale de la Coupe de l'UEFA en 1999, la finale de la Ligue des champions en 2008 et les championnats du monde d'athlétisme en 2013 s'y sont déroulés. Plongée dans les préparations du Mondial-2018 qui prendra place dans 12 stades et 11 villes du pays, la Russie a connu un couac avec la construction du stade Krestovski, à Saint-Pétersbourg. Sa construction a débuté en 2007 mais le projet, dont le budget a explosé, a été plusieurs fois modifié et sa pelouse a été l'objet de virulentes critiques. Le stade a finalement accueilli en juin sans incident plusieurs matchs, dont la finale, de la Coupe des Confédérations. Il sera aussi le lieu d'une demi-finale du Mondial-2018.