Le Coin du copiste : Un rendez-vous incontournable

Chaque ville d’Algérie a son charme particulier, ses traditions spécifiques et sa réputation en matière de célébration d’événements culturels devenant ainsi les unes un peu plus que les autres, le statut de la capitale mis à part, un véritable pôle d’attraction artistique convoquant les manifestations cinématographiques les plus prisées par les professionnels et les spécialistes du cinéma qu’il s’agisse de longs métrages algériens ou étrangers. Ainsi nous noteront cet important rendez-vous avec le 7e art que nous propose depuis une quinzaine d’années maintenant cette ville qui renferme en son sein des trésors d’histoire et d’architecture. Il s’agit ici des «Rencontres Cinématographiques de Bejaia» qui débuteront le 9 septembre prochain et fermeront leurs portes le 15 de ce même mois. L’événement qui a pu au-delà des conjonctures parfois difficiles et des moyens financiers limités a pu suivre ses objectifs tracés pour la promotion du cinéma algérien et international et ce malgré cette remarque que nous faisons sur la faible fréquentation des salles obscurs par les spectateurs qui ont —époque oblige !— d’autres préoccupation et pour les derniers cinéphiles qui n’ont jamais coupé le cordon ombilical avec leur passion et passe-temps favoris, l’état délabré de certaines salles dont une bonne partie reste fermée surtout dans la ville d’Alger, peut s’avérer même pour nos plus chevronnés un facteur dissuasif. Mais il faut croire à Oran comme à Bejaia que les bonnes habitudes persistent malgré tout et draine souvent même si c’est parfois en vase clos un public averti. Avec près d’une vingtaine de sociétés et de sponsors officiels, les organisateurs de ces rencontres ont pu nous concocter un programme alléchant en prévision de cette rentrée sociale. Les détails de cette programmation sont communiqués sur un site électronique qui annonce la liste des films qui seront projetés, les espaces retenus pour les séances de café-ciné et celles des projections proprement dites qui commencent à 10 heures dans la matinée et se poursuivent avec la dernière séance de 20 heures. En plus des projections de longs-métrages et de documentaires, des rencontres et débat auront lieu tout au long de l’événement. Des «Café ciné», en présence des réalisateurs, rempileront également cette année. Du coté des films projetés, notons la présence de Vers la tendresse d’Alice Diop, lauréat des Césars 2017 dans la catégorie des courts-métrages, Nwelli et Je suis là, deux courts-métrages algériens plébiscités dans de nombreux festivals ainsi que Les 4 saisons de Léon. Le film d’ouverture sera le très acclamé En attendant les hirondelles, de Karim Moussaoui, en sélection officielle au dernier Festival de Cannes. Notez que les projections se feront au niveau de la cinémathèque de Bejaia tandis que les Rencontres se tiendront au niveau du théâtre régional. L’entrée à l’événement est libre et gratuite. Le programme promet beaucoup de découvertes aussi bien dans la catégorie longs métrages que courte métrages sous oublier les documentaires, l’ensemble dispatché en 6 séance durant une semaine avec les discussions et les échanges entres réalisateurs algériens, africains et européens. Rien qu’à lire les titres de ces films évocateurs et suggestifs d’une thématique sensible, on croit penser que les spectateurs seront loin de s’ennuier avec des images nouvelles qui doivent sans aucun doute sortir de l’ordinaire…

Lynda Graba