Exposition collective Ã  la galerie de la fondation Asselah Ahmed et Rabah : Une kyrielle d'expressions picturales

Comme par le passé, la fondation culturelle Asselah Ahmed et Rabah, qui a repris depuis peu ses activités, nous gratifie présentement d'une fort belle exposition d'artistes peintres (21 au total, connus et moins connus). De celles, en tout cas, qui valent vraiment le détour par le 29 A boulevard Zighout Youcef, face au square Sofia. Alors, ne surtout pas oublier de la visiter avant le 25 septembre de l'année en cours, date de clôture de la manifestation.

Rencontré sur les lieux, Ali El Hadj Tahar, journaliste, critique d'art, auteur de plusieurs ouvrages sur la peinture algérienne, membre de la fondation Asselah Ahmed et Rabah, et lui-même exposant deux de ses œuvres, a bien voulu nous donner son avis sur cette exposition : «La manifestation d’aujourd’hui s’inscrit dans la continuité des activités culturelles de la Fondation Asselah Ahmed et Rabah en matière d’expositions collectives et individuelles d’arts plastiques. Elle réunit un certain nombre d’artistes connus sur la scène nationale et d’autres plus jeunes qui le sont moins mais dont les potentialités sont prometteuses. Les styles et les tendances sont divers et représentent quelques facettes des ces arts plastiques nationaux, dans le figuratif, le semi-figuratif, l’abstraction». Ayant l'avantage de connaître pratiquement tous les autres artistes exposants —du moins la majorité d'entre eux—, Ali El Hadj Tahar, sollicité en cela par notre humble personne, s'est fait un plaisir de nous parler de chaque artiste peintre exposant.

A propos de Moussa Bourdine par exemple, il s'emploiera, ci-après, à nous donner le plus de détails possibles sur ses travaux actuels : «Moussa Bourdine qui, par le passé, s’est attaché à perpétuer l’esprit d’Issiakhem sans toutefois se départir de sa touche personnelle, semble tracer aujourd’hui son propre chemin avec des figures féminines fières de leur algérianité et du patrimoine qu’elles transmettent. Elégance et sérénité caractérisent ses personnages emblématiques d’une culture, qui apparait à travers le tatouage sur le front ou le henné à la main comme dans les scènes de genre tel que le travail de la tapisserie ou les préparatifs de la fête».

Une cohabitation d'artistes de tendances diverses



Notre interlocuteur ne s'en arrêtera pas là puisqu'il parlera des autres exposants, du moins ceux dont, par curiosité, nous avons indiqué, du doigt ou du regard, les toiles exposées.

Dans la foulée, c'est Hachemi Ameur, miniaturiste et enlumineur, qui à son tour va avoir l'occasion d'être «re-visité» par notre critique d'art : «Hachemi Ameur est aussi un peintre éclectique dont la vision plurielle lui permet de multiplier les expériences sur le plan esthétique, aboutissant ainsi à une œuvre cohérente dans son concept. A l’instar de Bourdine, il est actuellement séduit par les personnages féminins...

Mustapha Nedjaï, pour sa part, tente de comprendre la logique de l’humain, qui ne concorde souvent pas avec la morale du reste de l’espèce animale, comme quoi celui que Pascal qualifie de «roseau pensant» n’est pas toujours le plus parfait des êtres vivants... Chargée de réminiscences d’histoire et de préhistoire, la peinture de Boucetta interpelle des zones de notre subconscient, tandis que Mustapha Fillali est dans un registre à part, en répétant des sortes d’icones ou de codex zoomorphiques qui se détachent sur un fond neutre et dont il est difficile de sonder le secret.. . Salah Hioun, quant à lui, passe incessamment de la nature au patrimoine culturel en puisant sans cesse dans un legs où le local épouse l’universel. Ses gravures transcendent l’espace et le temps et se situent dans la quête d’une vérité qui dépasse les frontières géographiques et rapproche des valeurs qui unissent les humains».



Expressions multiples,talents affirmés



Du coup, profitant de la gentillesse et surtout de la disponibilité d’Ali El Hadj Tahar, nous n'hésitons plus à lui demander de nous renseigner sur d'autres artistes exposants. Tewfik Lebsir, par exemple, est peu connu du public mais il possède néanmoins un talent digne de Nasr-Eddine-Etienne Dinet. Selon Ali El hadj Tahar, «c'est un paysagiste et portraitiste qui a fait ses études en Russie ; il n’est pas envoûté uniquement par le Sud et sa région, Bousaâda, puisque la mer et la montagne du Tell sont présentes dans cette œuvre marquante de la peinture algérienne, avec celle de Hocine Ziani, Rachid Talbi, Mohamed Boucheriha et quelques autres artistes qui perpétuent la tradition figurative dans un style que certains désignent par le qualificatif de «néo-orientalistes», appellation qui ne sied pas beaucoup, car il s’agit là d’œuvres d’Algériens et non pas d’étrangers peignant l’Algérie».

Dans un article nécessairement condensé, il est difficile de parler de tous les autres artistes exposants. Ce qu'il faut cependant retenir, c'est qu'ils ont tous, ou presque, un talent fou, en tout cas difficile à «expédier» à travers une simple couverture médiatique.

L'idéal aurait été de s'attarder davantage sur toutes les œuvres exposées, mais il faudrait peut-être d'autres occasions, et surtout esquisser, pourquoi pas, le portrait de ces artistes plasticiens l'un après l'autre, dans la mesure de leur disponibilité.

En attendant, quel grand soupir de soulagement que de savoir qu'un espace culturel et artistique, après un long moment de fermeture, vient de rouvrir, non pas sous la nouvelle enseigne d'un vulgaire «fast-food» comme cela a toujours été le cas, mais sous la même appellation, celle d'une fondation culturelle, en l'occurrence la Fondation «Asselah et Ahmed et Rabah», deux dignes fils de l'Algérie républicaine, au même titre que leur parent Hocine, dont la rue adjacente porte le nom.

Kamel Bouslama