REGARD : Le partage lâ€™autre vertu

Point de répit pour ces relais de la société, qui défient, à leur manière, tous les jours que Dieu fait, l’austérité et ses lourdes conséquences sur le pouvoir d’achat. La raréfaction, le manque des ressources financières, le système D, sont adoptés pour sortir de la crise. Cette épreuve difficile pour certains ménages ne diminue en rien la détermination à faire des mains et des pieds pour titiller les consciences et les cœurs des bienfaiteurs, afin que nul n’oublie les démunis et les nécessiteux, en ce jour unique et particulier, pas seulement sur le plan spirituel mais également social. Les chevaliers de la cause humanitaire sont là, comme de coutume, pour dire «non» à la tristesse, à la marginalisation, «oui» au partage, au secours de son prochain. Encore une fois, à l’approche de l’Aïd El Kébir, un mot d’ordre est donné par de nombreuses associations qui s’investissent corps et âme, pour que tout le monde, sans exception aucune, goûte à la joie d’un tel évènement. Faire du bien est une qualité que brandissent quotidiennement des jeunes et moins jeunes sans se lasser. Tous les chemins mènent forcément à ce noble objectif ancré dans leur esprit. On les voit d’ailleurs se mobiliser sur la Toile, les grandes superettes et magasins d’alimentation générale, au niveau des quartiers, récupérant des dons dans un seul but : celui de panser les blessures des plus démunis et répandre l’espoir et la joie de vivre au sein des familles. Aujourd’hui, le mouvement associatif joue un rôle indéniable dans la solidarité avec les couches défavorisées et les personnes en détresse, s’associant aux efforts de l’Etat afin de lutter contre la précarité sociale. Il faut dire que ce genre d’initiatives ne manque pas chez nous, activant même, parfois à titre personnel, à l’approche des fêtes religieuses, comme c’est le cas de «Ness El Kheir», une poignée de volontaires, très actifs, sillonnant tout le territoire pour une noble cause: la solidarité. C’est dire que le caritatif n’est pas qu’une affaire de moyens matériels, mais d’abnégation et de cœur.

Samia D.