Ã€ la veille de lâ€™AÃ¯d El-Adha : La mercuriale sâ€™affole

A la veille de l’Aïd El-Adha, la spéculation sur les prix des fruits et légumes bat son plein, enregistrant une hausse très sensible et brutale des prix, au grand dam des citoyens qui assistent médusés face à une flambée des prix des produits agricoles plus qu’insupportable.

La tomate à 90 DA et la pomme de terre qui a subitement grimpé à 70 DA le kilo. Et la liste est loin d’être exhaustive. Il y a comme un scénario détestable qui se répète en pareille occasion. À travers les différents points de vente et les multiples étalages à travers plusieurs localités, les prix sont brûlants. La laitue, la courgette et les haricots verts sont inaccessibles puisqu’ils dépassent les 180 DA le kilo. L’aubergine est proposée à 40 et 60 DA. L’oignon est à 40 DA. Le poivron à 70 DA. Concernant les fruits, la tendance est également à la hausse, le raisin varie de 100 DA à 240 DA, la pastèque entre 25 et 35 DA le kilo. Malgré ce que l’on peut considérer comme une atteinte au pouvoir d’achat qui est devenue, hélas, une « tradition », nous avons constaté que les citoyens ont acheté le minimum pour ne pas tomber dans la pénurie, notamment ceux qui craignent que « les fruits et légumes ne seront pas disponibles durant les jours de l’Aïd, d’autant que cette fois-ci cette fête religieuse coïncide avec le week-end », de plus, les prix vont sûrement augmenter davantage ces prochains jours, ce que redoutent les consommateurs.

Autre constat, les files d’attentes dès les premières heures de la matinée se forment devant les boulangeries pour acheter du pain, ce qui fait que certains achètent ce produit de première nécessité pour 4 jours, et ce, malgré les assurances des directions du commerce des 48 willayas quant à la réquisition de commerçants pour assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd El Kebir.

Hichem Hamza