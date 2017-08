face Ã  la crise humanitaire Ã  Ghaza : Guterres appelle Ã  lever les blocus

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé hier à la levée des blocus israélien et égyptien imposés à la bande de Ghaza, en proie à «l'une des crises humanitaires les plus dramatiques» qu'il ait vue. «Je suis profondément ému d'être à Ghaza aujourd'hui et d'être, malheureusement, le témoin de l'une des crises humanitaires les plus dramatiques qu'il m'ait été donné de voir en de nombreuses années de travail humanitaire aux Nations unies», a déclaré M. Guterres.

A son arrivée dans la bande de Ghaza, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait été accueilli hier par des dizaines de Palestiniens qui protestaient contre «l'inaction internationale en faveur des prisonniers détenus par Israël», selon la presse. C'est la première visite de Guterres depuis sa prise de fonction dans le territoire palestinien en proie à une crise humanitaire et économique chronique conséquence des blocus israélien et égyptien. Des dizaines de proches de prisonniers palestiniens détenus abusivement par Israël ont protesté à son entrée dans l'enclave après son passage par la frontière israélienne. «Que fait le monde pour le droit des prisonniers», proclamait l'un des panneaux des manifestants, selon les agences de presse. M. Guterres devait rencontrer dans la bande de Ghaza les enfants d'une des nombreuses écoles de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, ainsi que des proches de réfugiés. M. Guterres s'était dit «très inquiet devant la situation humanitaire», mardi, lors d'une visite en Cisjordanie occupé par Israël. La bande de Ghaza a connu depuis 2007 trois agressions armée menée par Israël. Elle est soumise à de sévères blocus israélien et égyptien qui étouffent son économie. Plus de deux tiers des Ghazaouis dépendent de l'aide humanitaire. Aux portes du désert, ce territoire souffre d'un manque permanent d'eau et d'électricité, qui s'est aggravé en 2017. Les Ghazaouis ne reçoivent plus que trois ou quatre heures quotidiennes de courant du réseau public.



La solution à deux Etats passe par la reprise d'un processus politique «sérieux et crédible»



Mardi en déplacement à Ramallah, Antonio Guterres, avait réaffirmé l'engagement de l'ONU à tout faire pour la «matérialisation» de la solution à deux Etats. «J'ai dit à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de plan B pour la solution à deux Etats.

Une solution à deux Etats qui mettra fin à l'occupation», a déclaré M. Guterres lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre palestinien, Rami Hamdallah. M. Guterres a souligné que la création de meilleures conditions pouvant mettre un terme à la souffrance du peuple palestinien, était la seule façon de garantir la paix ainsi que l'existence de deux Etats pouvant vivre ensemble dans la sécurité et dans la reconnaissance réciproque. «Cela signifie, naturellement, qu'il est important d'éliminer les obstacles pour que cette solution soit mise en œuvre», a-t-il dit, cité par un communiqué de l'ONU. «Bien sûr, il y a plus de difficultés, plus d'obstacles. Il est important de créer les conditions pour que les dirigeants des deux côtés réclament le calme, afin d'éviter les formes d'incitation, que la violence s'installe», a reconnu M. Guterres, en ajoutant : «Il y a beaucoup de choses à faire, mais évidemment, les activités de colonisation représentent un obstacle majeur au regard de la mise en œuvre de la solution à deux Etats. «Le secrétaire général de l'ONU s'est dit profondément convaincu par l'importance de reprendre un processus politique de négociation «sérieux et crédible» visant l'objectif de la solution à deux Etats tout comme il estime essentiel de créer sur le terrain les conditions pour améliorer la situation des Palestiniens. «Mais il est également important de reconnaître que les améliorations de nature économique et sociale et la mobilité sur le terrain ne remplacent pas la solution à deux Etats ou le processus politique sérieux de la négociation», a-t-il souligné.

Refus israélien d’évacuer les colonies

La Ligue arabe condamne



Le chef de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit a dénoncé mardi des remarques du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu excluant d'évacuer les colonies israéliennes en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël. Lundi, M. Netanyahu avait soutenu que les colonies étaient légitimes. Au regard du droit international, toutes les colonies sur ce territoire sont illégales. «C'est notre terre. Nous sommes revenus ici pour rester pour de bon. On ne déracinera plus d'implantation sur la terre d'Israël», a prévenu le Premier ministre lors d'un discours tenu dans une colonie de Cisjordanie. Le secrétaire général de la Ligue arabe «considère que cette prise de position ne peut pas venir de quelqu'un qui recherche la paix», selon un communiqué publié par l'organisation panarabe au Caire.