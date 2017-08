face Ã  lâ€™attitude du Maroc lors de la rÃ©union de Maputo : Le Mozambique exprime son indignation

Le gouvernement du Mozambique a officiellement exprimé son indignation face à l’attitude de la délégation marocaine, lors de la réunion ministérielle du sommet du partenariat entre l’Union africaine et le Japon (TICAD), tenue la semaine dernière à Maputo (Mozambique), où les Marocains ont tenté de perturber les travaux en voulant écarter la République arabe sahraouie démocratique (RASD) de cette rencontre.

A travers un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, le Mozambique a fourni des explications sur l’incident ayant marqué l’ouverture officielle de la session, qui a été retardée d’environ deux heures. Selon le communiqué, l’ouverture de la session a été précédée d’un blocage «sur le format de la participation», qui a été réglé après de longues négociations avec un compromis entre le Japon et l’Union africaine (UA), stipulant la participation de tous les Etats membres de l’organisation panafricaine. «Malheureusement, la délégation du Maroc, complètement hors de son mandat, a usurpé les pouvoirs des co-organisateurs et du pays hôte en s’accordant le droit de contrôler l’accès au centre des conférences Joaquim-Chissano, lieu de l’événement, ou à la salle des séances, ayant même recouru à des actes de violences», a déploré le ministère dans son communiqué. Face à cette situation, le gouvernement mozambicain, lit-on dans le texte, «a été obligé de maintenir l’ordre afin de garantir la sécurité des autres participants et d’assurer la tenue de l’événement, en particulier la cérémonie d’ouverture, à laquelle a assisté le chef de l’Etat du Mozambique». Le gouvernement a ainsi exprimé son «incompréhension et sa répugnance face à ce comportement à l’égard d’un autre membre, une violation inacceptable des principes qui régissent une relation saine entre les Etats», a soutenu le communiqué.

Dans le même contexte, le gouvernement mozambicain a relevé «une attitude déplorable de la délégation marocaine, qui n’a montré aucun respect envers le président de la République mozambicaine, à l’égard de la Ticad, ainsi qu’aux participants et représentants distingués d’Etats souverains, d’organisations internationales et de partenaires au développement».

Par ailleurs, des médias avaient fait état de l’échec des tentatives marocaines visant à écarter la RASD de la conférence de Maputo, soutenant que tous les Etats membres de l’Union africaine ayant tenu à respecter les décisions du Conseil exécutif de l’organisation continentale prises aux sommets de Johannesburg en 2015 et d’Addis Abeba en 2016 relatives au droit souverain de tous les Etats membres de participer à tous les sommets et forums du partenariat organisés par l’UA.

«La délégation sahraouie, conduite par son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, a assisté à la réunion ministérielle après la mise en échec de toutes les provocations exercées par la délégation marocaine, conduite par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nacer Bourita, y compris les tentatives d’agression physique et la fermeture des portes de la salle des conférences, ce qui avait nécessité l’intervention des services de sécurité du pays hôte qui ont éloigné par la force les membres de la délégation marocaine des portes», avaient indiqué les mêmes sources. (APS)