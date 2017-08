Management financier : Une fonction clÃ©

Dans un contexte de crise, l’optimisation de la performance de la gestion financière au sein de l’entreprise devient un enjeu majeur, tant il s’agit d’assurer sa croissance et sa rentabilité. En fait, la maîtrise de la fonction la finance permet d’assurer aux managers les moyens de développer l’entreprise ainsi que les instruments de contrôle de l’efficacité des placements et des investissements. Aussi, une gestion efficiente des finances de l’entreprise garantit aux décideurs d’éviter toute action hasardeuse au détriment de la trésorerie mais aussi, de mieux cerner la problématique liée au risque. En fait, il est primordial de réduire la marge d’éventuels risques financiers qui pourraient constituer une menace pour les équilibres et la pérennité de l’entreprise. Aussi, un bon management financier donne l’opportunité d’évaluer l'impact financier des décisions de gestion, d’autant plus que toute évaluation d’une entreprise donnée passe inéluctablement par le détail financier. Par conséquent, comprendre la logique financière suppose une possibilité d’identification des principes et préalables de l’équilibre financier, anticiper et prévoir les situations de crise de trésorerie. Aussi, «l'issue de chaque période, les gestionnaires analysent la rentabilité de leur entreprise via le compte de résultat, l'endettement via le bilan, et les difficultés de liquidité, ce qui nécessite une bonne connaissance en matière d'environnement économique et financier».

Dans ce contexte, la chambre algérienne de commerce et d'industrie qui accompagne l’évolution de l’environnement économique sous tous ses aspects, organise, les 12 et 13 septembre, une formation-action sous le thème : «Enjeux Financiers et de Gestion de l'Entreprise» à l'Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA). Une formation pratique qui permettra aux participants de mieux comprendre l'environnement économique et financier de l'entreprise, «de démystifier les informations financières et évaluer l'impact financier de ses décisions de gestion. Le programme de la formation prévoit une «animation interactive basée sur une méthodologie participative», de «Jeux de rôles, simulations, cas pratiques et exercices afin d'assurer une meilleure assimilation des techniques apprises. Des «Supports + fiches de synthèse seront également remis aux apprenants et portant de manière exhaustive sur la totalité des aspects traités durant la formation».

D. Akila