RÃ©vision exceptionnelle des listes Ã©lectorales : Câ€™est parti !

Après une première opération effectuée au mois de février, à l’occasion des législatives du 4 mai dernier, une deuxième révision des listes électorales est en cours depuis hier et ce, en prévision des élections locales du 23 novembre prochain.

Devant s’étaler jusqu’au 13 septembre, cette révision exceptionnelle permettra d’assainir davantage le corps électoral en rayant de la liste les personnes décédées. Elle est appelée également à constater les doubles inscriptions consécutives, notamment au changement de résidence, notamment suite aux nombreuses opérations de relogements menées dans toutes les wilayas du pays. Ça été d’ailleurs le cas lors de la dernière révision laquelle a révélé l’inscription d’un nombre important de citoyens dans plusieurs communes à la fois, ce qui pouvait leur permettre de voter plusieurs fois.

Pour garantir le bon déroulement de l’opération, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires. Un procès-verbal d'ouverture du fichier électoral a été à ce propos signé au niveau de l’ensemble des communes d’Algérie, conformément à la législation en vigueur.

Ainsi donc, les citoyennes et les citoyens en âge de vote, 18 ans révolus le jour J (23 novembre) sont invités à demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence. Idem pour ceux qui ont changé de résidence lesquels doivent se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en charge la procédure de radiation d'inscription. A noter que la demande d'inscription doit être appuyée par la présentation de deux documents essentiels. Il s’agit d’un justificatif de l'identité du concerné et d’un autre justifiant la résidence.

Les bureaux chargés des élections au niveau des APC sont ouverts tous les jours, de 9h00 à 16h30, à l'exception du vendredi. Il est utile de rappeler que la première révision exceptionnelle de cette année a fait ressortir un corps électoral estimé à un peu plus de 23,2 millions d’électeurs. La nouveauté a consisté en l’introduction des TIC, les technologies de l’information et de la communication, des mesures motivées par le souci des pouvoirs publics de moderniser la gestion de l’Administration.

Parmi les mesures phares, citons l’actualisation des listes électorales grâce au registre national de l’état civil (informatisé) qui évite la double inscription et facilite la radiation dans la mesure où un croisement entre le fichier national de l’état civil et le fichier des personnes décédées a été fait. Les services du département ministériel de Bedoui avaient introduit dans la liste électorale le numéro de l’acte de naissance de sorte à éviter que des personnes aient leurs noms doublement inscrits. Du coup, l’usage des TIC avait permis à l’Administration d’établir des listes électorales d’une manière «très aisée» et «rapide», conformément à la loi organique relative au régime électorale, qui stipule que «nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales».

En attendant une dernière révision des listes, ordinaire cette fois-ci, prévue à la fin de l’année en cours, l’assainissement du fichier électoral en Algérie devra être d’ici peu un lointain souvenir. Et pour cause, les pouvoirs publics tablent sur le fichier électronique pour assurer une révision des listes automatiques dés qu’il y a décès d’une personne ou changement de résidence d’un citoyen. En clair, l’assainissement se fera au quotidien, sans attendre la fin de l’année ou les rendez-vous électoraux.

