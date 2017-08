Constantine trousseaux pour 44.346 Ã©lÃ¨ves nÃ©cessiteux

Un total de 44.346 trousseaux scolaires a été réservé au titre de la rentrée scolaire 2017-2018 en faveur des élèves issus de familles nécessiteuses dans la wilaya de Constantine, a indiqué la directrice de l’Action sociale, Samia Gouah. L’opération de distribution de ces trousseaux en voie de parachèvement, a nécessité la mobilisation de plus de 75 millions de DA, a précisé la même responsable lors d’une conférence de presse consacrée mardi soir au bilan des activités de la direction de l'Action sociale (DAS).

Cette action de solidarité a été financée sur le budget de wilaya, estimé à hauteur de 30 millions de DA, avec une participation du ministère de tutelle totalisant 20 millions de DA en plus d'une enveloppe financière de 25 millions de DA octroyée par les Assemblées populaires communales (APC), a-t-elle souligné.

Le recensement des élèves issus de familles démunies a été effectué en coordination avec les APC qui ont établi les listes nominatives des personnes concernées à l'issue d'une enquête effectuée sur le terrain, selon la même responsable.

Ces actions qui entrent dans le cadre des mesures initiées par les responsables de ce secteur, visent à «aider les familles démunies et leur permettre de scolariser leurs enfants et faire face à la déperdition scolaire liée, dans plusieurs cas, à la pauvreté», a-t-elle affirmé. Pas moins de 15.000 scolarisés ouvrant droit aux aides sociales ont été recensés dans la commune d'El-Khroub, suivie du chef-lieu de wilaya avec 12.000 élèves et la commune d’Ouled Rahmoune (4.300 élèves), a ajouté Mme Gouah. L’aide financière de la tutelle ministérielle (20 millions DA) a été consacrée aux enfants pris en charge par la direction de l'Action sociale locale, des différents centres pédagogiques spécialisés et ceux de l'enfance assistée, au nombre d'un peu plus de 1.000 concernés, a-t-elle signalé. (APS)