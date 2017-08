Formation professionnelle Ã  El Oued : 965 postes pÃ©dagogiques pour la femme au foyer

Pas moins de 965 postes de formation sont prévus pour la femme au foyer dans la wilaya d’El Oued, au titre de la prochaine rentrée professionnelle (session septembre 2017), a-t-on appris auprès des responsables de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP). Ces offres de formation, soit 14% de l’ensemble des postes pédagogiques proposés pour la saison prochaine, ont été retenues en vue de répondre aux attentes de cette frange sociale, notamment en milieu rural, a expliqué le directeur du secteur, Belkacem Ghaskili. Le secteur de la formation professionnelle accorde un grand intérêt à la formation de la femme rurale, à travers l’ouverture de spécialités répondant aux exigences de sa vie quotidienne, dans l’objectif d’assurer son intégration dans le monde du travail, a-t-il ajouté. Ces postes de formation ont été répartis à travers 14 centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) ouverts dans 12 communes, dans l’objectif de généraliser ce programme de formation et de cibler le plus grand nombre de cette couche, dont la priorité à été réservée aux communes des régions enclavées, frontalières notamment, (Taleb Larbi , Beni Ghecha et Douar El Ma), a indiqué la même source. Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels dans la wilaya d’El-Oued dispose de 15 antennes dans les régions enclavées et de huit autres représentant des établissements destinés pour répondre aux besoins en matière de formation de la femme rurale, a-t-on fait savoir. (APS)