SÃ©TIF : 5 nouveaux lycÃ©es

Le dernier conseil de wilaya présidé par Nacer Maskri, en date du 24 août, en présence de tous les directeurs de l’exécutif et des chefs de daïra, atteste de l’intérêt consacré à la rentrée scolaire marquée cette année par l’ouverture de 5 nouveaux lycées, 1 CEM et 3 groupes scolaires indépendamment d’autres structures annexes. 99 lycées avec au moins une structure du genre dans chacune des 60 communes de compter au moins un établissement d’enseignement secondaire. Dans ce contexte, les nouveaux lycées qui ouvriront à Ain el Kebira, Sétif et Ain Azel, porteront le nombre de structures analogues à 99 au niveau de la wilaya, permettant l’allégement du taux d’occupation souvent ressenti dans ces zones. L’enseignement moyen qui verra l’ouverture du CEM de Bir Hadada n’est pas sans s’inscrire dans cette démarche qui permet à la wilaya d’être dotée de 224 CEM au moment où le cycle de l’enseignement primaire détiendra la part du lion avec 862 écoles, dans un secteur qui accueillait déjà à la dernière rentrée près de 366.000 élèves encadrés par plus de 31.000 fonctionnaires. Il reste que si la moyenne, en termes d’occupation de classes, semble a priori relever du normal vu sous l’angle global de la wilaya, ce même indicateur repris sur certaines zones et communes, y compris le chef-lieu, appelle indéniablement à être revu pour s’inscrire dans les normes requises et offrir les meilleures conditions d’apprentissage et de réussite pour l’élève. Dans ce contexte l’exemple de la cité El Hidhab de la nouvelle ville de Sétif, de Chouf Lekdad, Ain Romane, El Eulma est édifiant mais n’est pas non plus le fait du hasard ou encore moins d’une démographie dépassée par les taux de croissance. Des milliers de nouveaux logements ont été réalisés ces dernières années dans cette wilaya au titre de la résorption de l’habitat précaire tout comme bien d’autres segments ont suivi, pour permettre au citoyen de vivre dans des conditions décentes ont induit forcément le déplacement de familles vers de nouvelles cités flambant neuf où la réalisation de structures éducatives ou autres, n’a pas suivi forcément au même rythme, provoquant du coup des déséquilibres et une pression sur les taux d’occupation dans certaines cités et notamment dans le primaire.

Le wali instruira tous les responsables présents à ne ménager aucun effort et à se mobiliser pour la réussite de cette échéance. Il instruira les chefs de daïra à assurer un suivi quotidien de toutes les réalisations achevées ou en voie de l’être, notamment dans le cycle primaire, faisant état dans ce contexte des 121 classes inscrites en extension et soulignant qu’il reviendrait sur les différents chantiers. Comme il appellera aussi à l’ouverture des cantines scolaires dès le premier jour, à mettre en œuvre le transport scolaire à cette même échéance dans une wilaya où la prime de scolarité octroyée par le Président de la République est accordée à 132.000 élèves démunis, soit une enveloppe de 40 milliards de centimes.

F. Zoghbi