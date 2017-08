Grand pÃ¨lerinage Ã  La Mecque : Prise en charge de nos Hadjis

Venus du monde entier, plus de deux millions de hadjis dont les 23.451 pèlerins algériens, ont entamé, hier, le pèlerinage annuel à La Mecque, à titre d’accomplissement du 5e pilier de l’islam. Groupes par groupes, ils ont pris le chemin de la vallée de Minan, située à quelques kilomètres à l'est de La Mecque, avant d'entamer l'ascension du mont Arafat, premières étapes du rituel de cinq jours du Hadj.

Conscientes de l’importance de ce rendez-vous planétaire, les autorités saoudiennes ont déployé d’importants moyens matériels et humains pour assurer une pleine réussite à ce hadj 2017. Elles se sont dites prêtes à parer à toute éventualité alors qu'il y a deux ans une gigantesque bousculade avait fait près de 2.300 morts. Pour éviter tout incident fâcheux, comme en 2015, où une gigantesque bousculade s’est produite à Minan, entraînant des centaines de victimes parmi les hadjis, Riyadh a pris de nouvelles mesures pour gérer les flux ininterrompus des pèlerins au niveau de ce site. « Chaque fois, ce sont de nouvelles émotions », affirme Tidjani Traoré, consultant dans la fonction publique originaire du Bénin. Au fil des ans, « il y a eu des innovations en termes d'organisation et d'accueil. Aujourd'hui par exemple, les tentes sont climatisées », ajoute-t-il en assurant effectuer son 22e pèlerinage à l'âge de 53 ans.

De ce fait, et dans l’objectif de rassurer les familles des pèlerins algériens, le responsable du centre de La Mecque, Zahir Boudraa, a déclaré que le nombre des hadjis algériens arrivés mardi dernier à La Mecque étaient accueillis dans de bonnes conditions. « Le grand nombre des hadjis a été accueilli de manière ordinaire dans les différents lieux de La Mecque et a été hébergé convenablement », a affirmé M. Boudraa, soulignant que le reste des arrivées « se poursuit dans les mêmes conditions ». « Toutes les commodités ont été mises à la disposition de nos hadjis, lesquels ont été orientés jusqu'à présent dans des conditions ordinaires », a-t-il ajouté.



Succès de la première phase d’organisation du Hadj



Selon le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, la première phase de l'organisation du hadj pour cette année a été un succès, a-t-il indiqué à l'issue d'une réunion tenue à Médine durant laquelle il a pris connaissance des rapports élaborés par les différentes branches relevant de la mission chargée d'organiser le hadj pour cette année. « L'organisation comprend deux phases, la première concerne l'arrivée des hadjis à Médine en provenance d’Algérie pour se diriger ensuite vers La Mecque, alors que la deuxième consiste en le retour à Médine pour reprendre le vol vers leur pays », a souligné M. Aïssa lors d'une réunion tenue à Médine en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Riyadh, Ahmed Abdsadouk et le chef du Centre de Médine, Ahmed Slimani. Il a ajouté que « la première étape était un succès » grâce à l'honnêteté, l'unité et la cohésion de l'équipe, indiquant que l'autre aspect positif consistait en « la mobilisation de toutes les composantes de la mission au service des hadjis ». « J'ai bien écouté et constaté que le hadji algérien revient toujours à son référent national en ayant une préférence pour nos imams », a précisé le ministre qui a ajouté que « les hadjis algériens sollicitaient les organisateurs pour les orienter en matière d'hébergement, de déplacement et de visites ». Il a affirmé qu'à la lumière du plan d'action du gouvernement décidé par le Président de la République et en palliant toutes les lacunes rencontrées, l'année 2019 devra connaître un Hadj sans entraves.

Dans ce sillage, et en vue de s’enquérir de près des préparatifs engagés en prévision du début des rites, le ministre a effectué une visite d'inspection à la clinique centrale de la mission médicale algérienne et a rencontré les imams et mourchidine religieux à La Mecque. Il a visité les différents pavillons et a discuté avec les malades, qui ont salué l'attention particulière que leur accorde le personnel médical. Concernant la disponibilité des médicaments, M. Aïssa a indiqué que les médicaments étaient en nombre suffisant et répondaient aux besoins des patients, relevant un retard dans la réception de certains médicaments en raison des procédures administratives imposées par les autorités saoudiennes. Le ministre a mis l'accent sur « la disponibilité des membres de la mission et du personnel médical qui ont assuré une bonne gestion et réservé un bon traitement aux malades, outre l'introduction de tonnes de médicaments provenant de l'Algérie au profit des patients dans les différents centres ». Par ailleurs, M. Aïssa a rencontré les imams et les mourchidine (100 imams relevant de l'ONHO et 42 de différentes agences) qui ont pris part à la réunion consacrée à la préparation spirituelle et l'orientation des pèlerins lors de l'accomplissement des rites du hadj. Pour sa part, le président du Comité de la fatwa, Mohand Maazouz, qui a participé à la réunion, il a indiqué que le Comité de la fatwa et de l'orientation religieuse dont les membres sont présents aux Lieux saints était entièrement disposé à assurer la prise en charge nécessaire aux pèlerins algériens afin de leur permettre d'accomplir correctement les rites, soulignant le recours de nos hadjis aux imams pour les consulter sur les différentes questions religieuses et les orientations à suivre lors de l'accomplissement des rites. Les orientations seront données la veille du début des rites du hadj au niveau des salles de prières, notamment en matière d'orientations religieuse, logistique et sanitaire, a souligné le ministre appelant les hadjis à se protéger des coups de soleil et à manger des repas sains. A cet effet, M. Aïssa a appelé à accorder la priorité au regroupement sur le mont Arafat qui est le principal pilier du hadj et l'un de ses moments culminants, car il est impossible, du point de vue logistique, d'assurer à tous les pèlerins de se rendre et de passer la nuit à Mina, en raison du manque d'espaces et pour ne pas rater ce principal pilier, notamment en raison du nombre important de hadjis présents au jour de Tarwiya.



Mission du Hadj des efforts louables



M. Aïssa a exprimé, sa satisfaction quant aux efforts consentis par la mission algérienne à La Mecque et pour ses tâches accomplies avec succès durant cette saison du hadj, l'appelant ainsi à poursuivre son devoir dans les Lieux saints. A l'issue d'une séance de travail consacrée à la lecture des rapports des chefs de sections de cette mission, le ministre a déclaré que « ces rapports attestent parfaitement de la réussite de la saison du hadj, d'autant que chaque hadji est parfaitement pris en charge ». « Nous devons assurer une mobilisation de tous les membres de la mission pour que les hadjis aient un séjour serein et paisible dans les camps de Arafat et Mina », a-t-il souligné, en évoquant l'utilisation d'un portail électronique par la mission du hadj en vue de s'enquérir de la situation des hadjis dans l'attente de l'utilisation d'autres moyens de communication.

D'autre part, M. Aïssa a relevé les cas de décès enregistrés chez les hadjis algériens (7 cas dont une femme) en raison de maladies chroniques, affirmant que le nombre de décès était en baisse par rapport aux années précédentes vu la bonne prise en charge des hadjis sur tous les plans. Les services consulaires ont pris toutes les mesures nécessaires pour accélérer l'enterrement des hadjis décédés et informer leur famille, a-t-il dit.



Répondre aux préoccupations de nos hadjis



La commission de la fatwa relevant de la mission du hadj a organisé dans le cadre de ces activités une séance avec les hadjis algériens au niveau de l'un des hôtels où ils résident, en vue de répondre à leurs préoccupations. Les hadjis qui se sont déplacés depuis deux jours de Médine à La Mecque ont posé plusieurs questions aux membres de la commission concernant la manière d’accomplir le rituel du hadj. L'un des membres de la commission de la fatwa, M. Hassani Mohamed Omar, a indiqué que le bureau de la fatwa organise chaque semaine quatre séances dans les hôtels où se trouvent nos pèlerins, soulignant que le but de ces activités est de conseiller et accompagner les hadjis.

Synthèse

Kafia Ait Allouache



Mme Eddalia salue les hadjis pris en charge par le président de la République

Gratitude envers le chef de l’État

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Ghania Eddalia, a salué à l'aéroport international Houari-Boumediène, les hadjis pris en charge par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à leur départ vers les Lieux saints de l'islam. Il s'agit de 108 hadjis (81 hommes et 27 femmes) parmi les démunis et les personnes âgées résidant dans des centres spécialisés, a précisé Mme Eddalia, assurant qu' « il y aura davantage de femmes à l'avenir ». Cette « louable initiative » est perpétuée depuis plusieurs années par le Président de la République qui a montré la voie à suivre en matière de prise en charge des personnes démunies qui n'ont pas eu la chance d'accomplir le cinquième pilier de l'islam », a souligné la ministre. Les hadjis concernés sont issus de toutes les wilayas du pays, a-t-elle ajouté. Elle a affirmé que son département ministériel avait veillé à appliquer les orientations du Chef de l'Etat en réunissant toutes les conditions favorisant la réussite de cette action de solidarité, notamment sur les plans administratif et technique. Les hadjis bénéficieront d'un « séjour en pension complète dans les Lieux saints ainsi que de kits spécial hadj », a-t-elle indiqué, ajoutant qu'ils seront encadrés par un staff administratif et médical composé de six personnes. Elle a appelé les hadjis à être les ambassadeurs de l'Algérie dans les Lieux saints en faisant montre de discipline et en suivant les consignes de la mission du hadj. La ministre n'a pas manqué d'adresser ses remerciements au Président de la République pour cette action de solidarité en faveur des citoyens dans le besoin. Les bénéficiaires ont tenu à remercier le Chef de l'Etat et à lui exprimer leur gratitude pour cette louable initiative. (APS)