CoopÃ©ration avec l'Allemagne : M. Yousfi met l'accent sur la formation

Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, a reçu hier à Alger l'ambassadeur d'Allemagne, M. Michel Zenner, à qui il a exprimé le souhait d'établir une coopération avec les entreprises allemandes dans la formation, a indiqué un communiqué du ministère. Tout en rassurant son interlocuteur de la disponibilité des services du ministère à accompagner les investisseurs allemands en Algérie, M. Yousfi a souhaité l'établissement d'une coopération avec les organismes et les entreprises allemandes pour assurer une formation au profit de cadres du ministère en charge de la gestion des dossiers des investissements, y compris pour les responsables des services décentralisés, ainsi que dans le domaine de la cartographie géologique. Plus généralement, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, dans les domaines de l'Industrie et des Mines. La rencontre a été l'occasion pour les deux parties de se féliciter de la qualité des relations bilatérales, notamment dans les secteurs industriel et minier, à la lumière des conclusions de la 6e Commission Economique Mixte, tenue à Alger en février dernier. Cette commission mixte algéro-allemande a eu pour objectif de promouvoir le partenariat économique bilatéral et les programmes de coopération à l'adresse des petites et moyennes entreprises (PME). Des entreprises allemandes avaient, à cette occasion, exprimé leur intérêt pour plusieurs filières industrielles algériennes soutenant la politique de diversification économique, à l'exemple de l'industrie mécanique, la sous-traitance automobile, la chimie et l'industrie pharmaceutique. (APS)