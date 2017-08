parfum toxique : Â« inexistant sur le marchÃ© Â» affirme Le ministÃ¨re du Commerce

Le ministère du Commerce a indiqué hier que les résultats préliminaires d'une enquête qu'il a diligentée pour vérifier la véracité d'informations faisant état de l'existence sur le marché national d'un parfum toxique importé «confirment l'inexistence de ce produit sur le marché algérien».

«Suite aux informations colportées par certaines chaînes de télévision arabes et les réseaux sociaux, faisant état du risque engendré par l'utilisation d'un parfum toxique portant la marque «Relax», commercialisé dans plusieurs pays arabes tels que l'Egypte, le Maroc, le Yémen..., le ministère du Commerce a diligenté une enquête pour vérifier la véracité de ces informations», informe le ministère dans un communiqué transmis à l'APS. Dans ce cadre, le ministère «informe les citoyens que l'importation des parfums est soumise à une autorisation préalable délivrée par ses services dont aucune n'a été délivrée à cette marque», ajoute le communiqué. Aussi, les premiers résultats de l'enquête «confirment l'inexistence de ce produit sur le marché national» et invite par la même occasion «les citoyens à communiquer aux services du contrôle toute information concernant ce produit». L'enquête diligentée à cet effet demeure toujours en cours et les résultats définitifs seront communiqués en temps opportun, promet le ministère. (APS)