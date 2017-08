Mascara : Relogement prochain de 84 familles

Pas moins de 84 familles occupant des habitations précaires seront relogées la semaine prochaine à Mascara, a-t-on appris hier du wali, Mohamed Lebka. Lors de la désignation d’un projet de 200 logements, initié dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP) à Mascara, le chef de l’exécutif de la wilaya a indiqué qu’il sera procédé, directement après l’Aïd el Adha, au relogement de 84 familles occupant des habitations précaires à haï Sid Ali M’hamed dans des logements neufs au niveau du nouveau pôle urbain, situé au nord de la ville et disposant de toutes les commodités nécessaires d’une vie décente. Cette opération de relogement, qui bénéficie aux dernières familles restantes au niveau de ce quartier, fait partie d’une série d’opérations de relogement par étapes durant l’année en cours. Pour sa part, le chef de daïra de Mascara, a souligné que les familles devant être relogées occupent présentement 55 maisons recensées menaçant ruine, lesquelles seront démolies le jour même après relogement de leurs occupants. Il sera édifié en lieu et place de l’assiette foncière récupérée des aires de loisirs, de détente et autres installations sportives de proximité, a-t-il dit. Le chef de l’exécutif de la wilaya a annoncé, du reste, la préparation, par ses services, d’une opération de recensement des logements RHP en surplus pour demander au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville de les reconvertir en logements sociaux locatifs et les attribuer à ceux qui sont dans le besoin. Il a fait observer que la ville de Mascara dispose, à elle seule, d’un surplus de près de 700 logements faisant partie du programme RHP. Mohamed Lebka a désigné un ensemble de projets d’habitat dans les villes de Mascara et de Mohammadia, à savoir 750 logements de type location-vente, 860 logements sociaux locatifs au niveau du nouveau pôle urbain de Mascara. Deux programmes dont les travaux ont été confiés à des entreprises chinoises. Le wali qui a visité également le chantier du projet de réalisation de 690 logements sociaux à haï Medber, celui de 750 logements (AADL) à haï El Mahata (la gare) au chef-lieu de wilaya, un programme qui connaît en majorité un retard, a sommé l’entreprise en charge de réaliser les travaux à rattraper le retard sous peine de se voir retirer l’ensemble des projets qui lui ont été confiés.

Au nouveau pôle urbain de la ville de Mohammadia, M. Lebka a instruit le chef de daïra et le directeur de l’Office de promotion et gestion immobilière (OPGI) de préparer les arrêtés des pré-affectations de logements pour les attribuer à leurs bénéficiaires à condition que le taux d’avancement des travaux dépasse 60%. (APS)