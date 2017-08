Grand angle : intÃ©rÃªts divergents

Les différentes rencontres en vue de trouver une solution à long terme à l’épineuse et délicate question migratoire se suivent et se ressemblent. La dernière en date, le sommet de Paris, n’a pas dérogé à la règle. D’un côté, il y avait les représentants de l’Europe et de l’autre ceux de l’Afrique, du moins de trois pays africains. Pour l’Europe, étaient présents la chancelière allemande, Angela Merkel, les chefs de gouvernement italien et espagnol, Paolo Gentiloni et Mariano Rajoy, ainsi que la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Pour l’Afrique, les présidents tchadien et nigérien, Idriss Deby Itno et Mahamadou Issoufou, ainsi que le chef du gouvernement d'entente nationale libyen, Fayez al-Sarraj. Et au sortir des discussions peu ou prou de choses concrètes ont été retenues, et ce, même si on fait état de l’adoption par les participants d’une « feuille de route » qui, comme les précédentes, s’en ira mourir au fond des tiroirs, reléguée aux oubliettes. La raison de ce nouveau « mort-né » est la divergence des intérêts entre les deux parties, accentuant le fossé existant sur la manière que les uns et les autres pensent être la plus appropriée pour mettre un terme à cette crise migratoire. Alors que pour l’UE, dont le souci factuel est d’endiguer le flux de migrants et de réfugiés, l’idée nouvelle serait que le tri se fasse au niveau même des pays africains devenus par la force des choses des pays de transit, mais ces derniers voient le problème sous un angle différent. Ainsi, même si l’idée de créer sur leur sol des « zones identifiées, sous supervision du HCR » n’est pas vraiment pour plaire, ils peuvent néanmoins s’en accommoder par pragmatisme ; à condition toutefois que sa mise en œuvre soit accompagnée par l’octroi davantage aides financières. Les africains présents à Paris, partageant au demeurant un point de vue similaire à d’autres dirigeants du continent noir, ont rappelé que la question de l'immigration « ne serait résolue que par le développement ». Et sur ce plan, force est de souligner que l’Europe est défaillante, car les promesses faites dans ce sens n’ont pas été tenues. « On est habitué à des annonces de nos partenaires depuis des années. Nous voulons des choses concrètes », a insisté le président tchadien, Idriss Deby, dont le pays est proposé pour accueillir une de ces « zones identifiées » selon la vision de Paris. Le point de vue africain est du reste appuyé par le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés qui a réaffirmé à cette même rencontre que «les mesures qui ont simplement pour objectif de limiter le nombre d'arrivées ne résolvent pas le problème de la migration forcée ». Selon lui,

« toute approche sensée doit inclure un ensemble de mesures fortes pour assurer une paix durable dans le pays affectés par les conflit ainsi que le développement économique et social dans les places d'origine ». À bon entendeur.

Nadia K.