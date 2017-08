Croissance Ã©conomique : Le rÃ´le crucial de l'Ã©ducation

«Donnez à un homme un poisson, et il aura à manger pour une journée ; apprenez à un homme à pêcher, et il aura à manger toute sa vie», dit un proverbe chinois. Ceci dit, une éducation de bonne qualité constitue un facteur important qui contribue au développement d'une économie. En effet dans son rapport de suivi de la situation économique de l'Algérie, la banque mondiale a insisté sur la nécessité d'améliorer les résultats éducatifs afin de développer le capital humain, de réduire le chômage des jeunes et de repousser la frontière des possibilités de production. Le rapport estime que dans la conjoncture économique récente et les perspectives à court et moyen terme laissent entrevoir une croissance modeste voire stagnante due, en particulier, à une utilisation inefficace des facteurs de production. «Bien que l'Algérie a massivement investi dans son secteur de l'éducation, son investissement n'a pas encore généré les résultats escomptés», a précisé le rapport dont une copie nous a été remise.

«L'engagement de l'État, ajoute la même source dans le domaine de l'éducation s'est traduit par le droit à l'éducation pour tous au niveau de l'enseignement primaire. Malheureusement, les résultats en termes d'apprentissage n'ont pas suivi». S'agissant les difficultés rencontrent par les diplômés pour accéder au marché du travail, la Banque mondiale a souligné que le taux de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur est ainsi de 17,7 %. Ce taux est de 7,7 % pour les personnes sans qualification et de 13,4 % pour les titulaires de diplômes professionnels. «Cette réalité témoigne de l'inadéquation entre la formation et l'emploi.

La qualité du système éducatif à tous les niveaux demeure donc un objectif majeur», a-t-il précisé le rapport avant d'ajouter que «les résultats de l'Algérie dans le domaine de l'éducation sont faibles au regard des critères internationaux, en particulier». Concernant le domaine des connaissances scientifiques, qui constituait l'axe principal de l'édition 2015 de l'enquête PISA, le rapport a fait savoir que «les élèves algériens de 15 ans ont obtenu 376 points, en comparaison à 493 points en moyenne dans les pays de l'OCDE». Au regard de son PIB, précise la même source «la performance de l'Algérie est, plus faible qu'attendu. La faible performance reste similaire et faible en ce qui concerne la lecture, les mathématiques, la performance d'ensemble et le pourcentage d'élèves les plus performants». Cependant le pourcentage d'élèves dont les résultats sont mauvais est parmi les plus élevés. En moyenne, les élèves algériens de 15 ans ont obtenu, en mathématiques, 360 points, contre 490 points en moyenne dans les pays de l'OCDE. Ainsi qu'il ressort de la Figure 14, plus de la moitié des élèves algériens de 15 ans ont obtenu un résultat inférieur au niveau. Quant aux performances des filles ces dernières, a ajouté la Banque mondiale «ont excédé celles des garçons en mathématiques, avec une différence statistiquement significative de 7 points». Pour un système d'enseignement plus efficace en Algérie la Banque mondiale a donné quelques propositions à savoir : sur la réforme qui devrait comprendre des interventions destinées à améliorer l'efficacité et la qualité, basées sur des données factuelles. Il serait opportun d'anticiper l'aide à l'apprentissage et d'assurer la continuité de l'évaluation de l'apprentissage des élèves lorsque c'est nécessaire.

La réforme de l'éducation requiert une action multisectorielle et une collaboration multipartite incluant, notamment la participation du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que le secteur privé et d'autres parties prenantes.

Makhlouf Ait Ziane