Le Pr Yassa, directeur du Centre national des Ã©nergies renouvelables : Allier efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et nouvelles Ã©nergies

La sonnette d'alarme est tirée : la consommation d'électricité dépasse toutes les limites.

Le ministre de l'Energie ne peut être plus formel : «En juillet dernier, on est arrivé à un pic de consommation de 13.900 MW et il ne restait pratiquement rien dans le sac».

Joint hier au téléphone, le Pr Nouredine Yassa, directeur du Centre national des énergies renouvelables relève, d'emblée, l'impossibilité de continuer à ce rythme. Une des exigences qui s'imposent à l'Algérie est d'allier efficacité énergétique et introduction de nouvelles énergies. Le développement technologique vertigineux, explique l'universitaire, a conduit à la réduction des prix. Seule recommandation : que l'Algérie acquière des panneaux solaires de qualité et résistant aux aléas climatiques. Enchaînant, le spécialiste dira qu'il est temps d'aller vers un citoyen «prosommateur». Par ce nouveau paradigme, il désigne un citoyen producteur et consommateur de l'énergie. A ce titre, il annonçait qu'au terme d'intenses efforts, «le coût des équipements solaires a baissé, entre 2008 et 2016, de 80%». Ainsi, le prix d'une centrale installée passe de 2,5 millions dollars à un million de dollars. Le pari des énergies renouvelables est-il réalisable ? A cette question, l'universitaire dira que l'Algérie regorge de compétences, et dispose d'atouts naturels importants, lesquels contribueront efficacement à la réalisation de ce défi. Et souligne que les besoins en énergie nécessitent un investissement annuel de 1,5 milliard de dollars. La consommation énergétique, elle, est passée de 4.000 MW en 2004 à 13.000 MW en 2016. Par ailleurs il convient de rappeler que le Conseil des ministres a érigé, en février dernier, le secteur des Energies renouvelables en «priorité nationale», constituant par là-même un des axes majeurs du «nouveau modèle économique». De son côté, le Pr Chemseddine Chitour n'a eu de cesse à réclamer une vérité graduelle des prix de l'énergie par une pédagogie de former l'éco-citoyen de demain à l'école mais aussi à l'université, avec les nouveaux métiers du développement durable. Il qualifie d'anormal le fait que le soutien des prix profite à tout le monde, précisant que même le FMI recommande de cibler les catégories à aider. De ce fait, la transition énergétique recherchée devrait avoir le consensus du plus grand nombre, car au moment de l'application, ce sont les citoyens, avec un comportement éco-citoyen, qui feront que cette stratégie réussira. En définitif, le spécialiste préconise d'aller sans tarder vers une transition énergétique qui «nous fera sauter des étapes, des carburants fossiles, notamment celui d'aller graduellement vers la locomotion avec une électricité verte». Par ailleurs il convient de souligner que le ministre de l'Energie avait précisé que «nous gaspillons trop, et si on continue comme ça il va falloir qu'on revoie le prix de façon à ce que les gros consommateurs paient plus cher l'électricité. Les couches défavorisées vont continuer à payer le prix subventionné mais les riches doivent payer le juste prix».

Fouad Irnatene