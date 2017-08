LSP ET LSL : 944 logements attribuÃ©s Ã  Alger

Des familles issues de 13 communes de la wilaya d’Alger ont bénéficié hier de 944 nouveaux logements, dont 818 logements sociaux participatifs (LSP) et 126 logements sociaux locatifs (LSL), a-t-on constaté lors d’une cérémonie de remise des clés. Les bénéficiaires du LSP occuperont leurs nouveaux logements situés à Saoula, Souidania et Aïn Malha, alors qu’elles logeaient auparavant à Zéralda, El Biar, Souidania, Rahmania, Mahalma, Ben-Aknoun, Kouba, Bab El Oued, Oued Koriche, Alger-Centre, Sidi M’hamed, El Mouradia et Bouzaréah. Au total, 72.000 familles sont concernées par les opérations de relogement qui ont débuté en juin 2014, a indiqué le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, qui a présidé la cérémonie de remise des clés. Le wali a rappelé que le quota d’Alger est de 42.000 logements participatifs répartis entre 56 promoteurs immobiliers chargés de la réalisation dont 8 appartenant au secteur public. Le wali a constaté des retards dans la réalisation de certains projets tout en soulignant que des inspections hebdomadaires sont effectuées afin de contribuer à lever les contraintes et qu’une commission a été créée à cet effet. Une fiche technique de la wilaya d’Alger a indiqué qu’environ 21.000 logements participatifs sont réalisés dont 11.000 affectés à leurs bénéficiaires depuis 2014. 18.000 autres logements sont en cours de réalisation, alors que 3.000 sont en cours de lancement. En ce qui concerne les 126 logements sociaux locatifs, ils sont destinés aux habitants de la commune de Reghaïa. La wilaya d’Alger a mis l’accent sur le fait que la cérémonie de remise des clés des nouveaux logements intervient la veille de l’Aïd-El-Kébir et de la rentrée scolaire.



3.000 logements attribués avant la fin de l’année à Oran



Pas moins de 3.000 logements de type public locatif seront attribués avant la fin de l’année en cours dans la wilaya d’Oran, a-t-on appris mardi du directeur général local de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI), Mohamed Saber. Trois mille logements de type public locatif (LPL) seront attribués avant la fin de l’année, a indiqué à l'APS M. Saber, faisant observer que sur les 46.000 logements de même formule dont a bénéficié la wilaya, 13.699 unités ont été déjà attribuées, ce qui représente près de 30 % de ce programme. Selon le même responsable, 6.744 logements de type public locatif devant être attribués dans le cadre de la préaffectation sont en cours de réalisation. Le DG de l'OPGI de la wilaya d'Oran a précisé que le reste des réalisations en cours, soit un ensemble de 25.527 unités, n’est toujours pas affecté, confirmant également que la viabilité des réseaux n’est toujours pas encore lancé, faute d’incidences financières. Au sujet du programme de 11.600 logements dont a bénéficié la wilaya dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP), M. Saber a avancé le chiffre de 5.614 logements attribués (48 %) dont 1.520 unités à Oran, 200 à Es-Sénia, 1.680 à Gdyel, 244 à Arzew, 600 à Bir El Djir et 1.370 à Oued Tlélat, ainsi que 686 autres logements attribués dans le cadre de la préaffectation dont 200 à Boutlélis, 40 à Gdyel, 6 à Arzew et 440 à Bethioua. Le bilan de l’OPGI fait état de 5.300 logements non encore affectés. Il s’agit de 80 unités à Oran, 900 à Boutlélis, 50 à Aïn El Turck, 1.171 Gdyel, 800 à Arzew, 400 à Bir el Djir, 1.600 à Bethioua et 300 à Oued Tlélat, a-t-on relevé de même source. (APS)