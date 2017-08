Baies ouest et centre de ChetaÃ¯bi (ANNABA) : RÃ‰VISION Des plans dâ€™amÃ©nagement

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hacene Mermouri, a indiqué hier à Annaba que les plans d’aménagement touristiques (PAT) des Baies ouest et centre de Chetaïbi devant abriter des projets d’investissement touristiques «seront soumis à révision». Au cours de son passage dans la commune de Chetaïbi (60 km à l’ouest d’Annaba), le ministre a précisé qu’ «il sera procédé à la révision des limites des périmètres de ces Baies avec la délimitation du domaine public et privé». Il a à ce propos soutenu que la révision des PAT des Baies ouest (326 hectares) et centre (341 ha) de Chetaïbi permet «de rattraper le retard enregistré dans le lancement des projets» devant être implantés dans le cadre de ces PAT. Selon les explications fournies, la Baie ouest de Chetaïbi s’étend sur 326 hectares et devra abriter, dans le cadre du PAT, plusieurs structures d’accueil, totalisant 1.254 lits, dont un hôtel classé 4 étoiles. Elle devra aussi abriter des pôles d’animation et des lieux de restauration. Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a également annoncé la réhabilitation prochaine d’une série d’hôtels dont Seybouse à Annaba, Mermoura à Guelma et El Mordjane à El Kala (El Tarf), soulignant que cette mise à niveau s’inscrit dans le cadre de la modernisation des structures d’accueil et la promotion du tourisme. Le ministre s’est rendu dans la localité de Oued Laghnem où il s'est enquis de l’avancement des travaux du chantier de réalisation d’un camping familial dont le taux de réalisation affiche 30 %. Le camping comprend 220 chalets en bois totalisant 880 lits accompagnés de plusieurs autres équipements et dont la réception est prévue en 2018. M. Mermouri a également inspecté le chantier d’un hôtel, de statut privé, implanté à Sidi Brahim, à l’entrée d’Annaba, où il a valorisé les efforts déployés dans la concrétisation des projets et appelé à la promotion du tourisme local en associant «qualité de service et compétitivité des prix». Selon les explications données sur place, cette structure hôtelière, lancée pour un investissement de 912 millions de dinars, est actuellement à 90 % de taux d’avancement des travaux. A Seraidi, à l’hôtel El Mountazeh, le ministre a inauguré une exposition d’artisanat relatant le savoir-faire et le savoir-vivre de la Coquette et sa région. La wilaya d’Annaba totalise 45 établissements hôteliers avec une capacité d’accueil de 4.700 lits générant 1.247 postes d’emploi. A l’entrée en exploitation des diverses structures d’accueil, au nombre de 56 en chantier dans la wilaya, Annaba proposera 15.000 lits et plusieurs pôles de distraction et d’animation. Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat devait poursuivre sa visite avec à son programme des haltes aux hôtels Sabri et Sheraton et à la plage Rezghi-Rachid, soumise aux travaux de viabilisation et d’aménagement. (APS)