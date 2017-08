Ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul : Travaux achevÃ©s fin 2017

Les travaux de réalisation de la ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul (Médéa) seront achevés à la fin de l’année en cours, a annoncé hier à Tissemsilt le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane. Le ministre a indiqué, lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tissemsilt, que les travaux de réalisation de la ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul (131 km), avec ses gares et ses structures techniques, seront parachevés à la fin de l’année en cours.

Il a insisté auprès des sociétés de réalisation de ce projet et des autres projets de lignes ferroviaires à travers le pays sur la nécessité de réduire et de déterminer avec précision les délais de construction et d’augmenter la cadence des travaux. M. Zaâlane a instruit les responsables de la Société nationale du transport ferroviaire (SNTF) de procéder à l’acquisition des équipements nécessaires à ce projet, notamment les locomotives, parallèlement aux travaux de réalisation des travaux de cette ligne, afin de mettre en service les lignes ferroviaires dans les plus brefs délais. Le ministre a fixé l’année 2018 comme délai d’achèvement des travaux de réalisation, de mise en place des signaux lumineux et l'ouverture des lignes ferroviaires entre Tebessa et Sidi Bel-Abbes, en passant par Oum El Bouaghi, Batna et M’sila, Boughezoul, Tissemsilt, Tiaret et Saïda sur une distance de 1.160 kilomètres. Abdelghani Zaalane a indiqué à la presse que le programme national de réalisation des lignes ferroviaires comprend 12.500 km dont 4.000 km sont en cours de réalisation et 2.300 km seront achevés vers la fin 2019, alors que les autres projets seront concrétisés dans les moyen et court termes, en fonction des moyens matériels. Les études concernant ces projets ont été achevés, a-t-il dit. Le ministre a indiqué que la wilaya de Tissemsilt a bénéficié d’une enveloppe de 14 milliards de dinars pour le secteur des travaux publics pour faire face aux difficultés liées à la nature montagneuse de cette zone, sachant que cette wilaya a investi dans la réalisation des études concernant les projets de ce secteur. Ces dotations budgétaires concernent la réalisation d’un nouveau réseau routier sur une distance de 480 km et la modernisation de 90 km de routes. M. Zaalane a qualifié les réalisations (lignes ferroviaires et routes) dans la wilaya de Tissemsilt de «vaisseau principal», en attendant l’achèvement de la réhabilitation de nombreux chemins de wilaya et vicinaux. Les réalisations du secteur des travaux publics, dont les lignes ferroviaires et les routes à Tissemsilt, permettent de relancer l’activité économique et l’investissement dans la wilaya, a estimé le ministre, tout en insistant sur l’entretien de ces acquis afin de pérenniser leurs activités. Il a, d’autre part, annoncé lors de sa visite, la mise en service de la nouvelle gare routière «Abdelkader-Dendane», la 73e gare réalisée au plan national, en attendant la réception de trois autres avant la fin 2017. Le ministre a également annoncé que les travaux de réalisation de l’échangeur de la localité d'El Heraïz, sis au niveau du chef-lieu de la wilaya, seront achevés en septembre prochain. M. Zaalane a inspecté les travaux de réalisation d’un échangeur, de revêtement en béton bitumeux au niveau de la voie d’évitement du village «El Ouatouat» sur une distance de 18 km, ainsi que le projet de la ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul et a reçu des explications sur les projets de deux lignes ferroviaires, à savoir Relizane-Tiaret-Tissemsilt sur une distance de 185 km en cours de réalisation et Tissemsilt-Khemis Meliana (100 km) dont les travaux seront lancés incessamment. (APS)