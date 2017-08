Oran : De nouvelles infrastructures Ã©ducatives

Le secteur de l’éducation sera doté de nouvelles infrastructures qui seront opérationnels dès la prochaine rentrée scolaire, a-t-on appris auprès de Mme Assia Chaker, chargée de la communication auprès de la direction de l’éducation nationale de la wilaya d’Oran. Concernant le cycle primaire, deux nouveaux groupements scolaires ouvriront leurs portes prochainement, dans les communes de Bir El Djir et Oued Tlelat. L’on saura, par ailleurs, que 30.930 élèves nouveaux inscrits rejoindront pour la première fois les bancs de l’école à l’échelle de la wilaya sur un total de 342.464 scolarisés dans le cycle primaire. La wilaya a réceptionné aussi deux nouveaux établissements secondaires l’un au profit de la population de Canastel et l’autre à El Braya. L’on note aussi la réception de deux cantines scolaires et 4 terrains sportifs. Le nouveau wali d’Oran M. Mouloud Chérifi et lors d’une visite de travail consacrée au suivi de la préparation de la rentrée scolaire, effectuée au lendemain de la prise officielle de ses fonctions, avait estimé que le rythme des travaux de réalisation des groupes scolaires et lycées était très satisfaisant et que les chantiers en cours sont en voie d’achèvement et seront prêts pour la prochaine rentrée scolaire et sociale, assurant que toutes les entreprises réalisatrices des projets d’infrastructures éducatives, détentrices de créances vis-à-vis de la direction des équipements publics seront payées et que toutes les contraintes financières seront réglées.

Quant au directeur des équipements publics de la wilaya, Mustapha Banouh, ce dernier a expliqué dans une déclaration à nos confrères de l’APS, que les dotations actuelles représentent le quart des créances en instance détenues par les entreprises. "Nous avons adressé à la Direction générale du Budget plusieurs demandes de rallonge de crédits à titre complémentaire pour faire face à nos engagements. Nous sommes dans l’attente d’une réponse", a-t-il précisé. Au total, 4 lycées, 2 CEM et 7 groupes scolaires devront être réceptionnés à la faveur de l’année scolaire 2017-2018.

Amel Saher